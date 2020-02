Juan José Cortés: 'me arrepiento enormemente de haber entrado en política'

Juan José Cortés ha dejado claro que su paso por la política ha sido una mala experiencia. Lo ha dicho en el programa 'Espejo Público' de Antena 3. 'Ojalá no hubiera entrado en política', ha dicho. En su opinión 'en un lugar frío y lejano a los ciudadanos, muy duro para aquellos que no sean políticos'.

El padre de la niña Mariluz Cortés -asesinada en 2008- fue uno de los fichajes estrella del Partido Popular en las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Encabezó la lista por Huelva de los populares. En los siguientes comicios de noviembre ya no fue incluido en las listas del Congreso y participó en las del Senado donde no consiguió representación.

Su nombre fue marcado en las listas abiertas a la Cámara Alta por 46.520 onubenses. Su compañero de partido, José Enrique Sánchez Núñez, que iba de número dos, le superó con 54.200. También la tercera candidata logró más apoyos. Cortés colgó en Facebook un mensaje en el que daba su 'más sincera enhorabuena al PSOE por su victoria, a Vox por el subidón y a Pablo Casado, por los buenos resultados obtenidos' y se despedía con un 'por lo que a mi me toca, gracias a todos lo que han depositado su confianza en mi, lo he hecho lo mejor posible pero a veces las cosas no salen como uno quiere, no he conseguido el escaño como senador, aunque en estas elecciones ya era cadáver antes de entrar en la UCI'.

Juan José Cortés es uno de los principales defensores de la prisión permanente revisable y sigue luchando por ella.