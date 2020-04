La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha referido al debate sobre la solidaridad de los políticos en la crisis sanitaria del coronavirus que afecta al planeta. En algunos países está sobre la mesa la posibilidad de que se rebajen los sueldos o renuncien a dietas como las de desplazamiento si están confinados. En Uruguay han aprobado una rebaja del 20%.

¿Cómo no me va a parecer una buena idea si nosotros donamos parte de nuestro sueldo?

"Nosotros de forma habitual ya donamos una parte importante de nuestro salario, lo destinamos a trabajo social y a cajas de resistencia. Nosotros nos creemos el trabajo que hace la sociedad organizada para empujar cambios necesarios para nuestro país así que cómo no me va a parecer una buena idea" ha dicho. Y ha recordado que es muy importante que recordemos que hay mecanismo para que las personas que más tienen sean solidarias con las que menos tienen, y eso son los impuestos para que "los más grandes no hagan trampas y se lleven dinero a paraísos fiscales o usando mecanismos de evasión fiscal".

Han aumentado las llamadas de víctimas de violencia machista en el confinamiento

Montero ha reconocido que hay más llamadas al 016 y al 112 de mujeres víctimas de la violencia machista en esta situación de confinamiento por el coronavirus. Ha dicho que en el gobierno están "muy preocupadas por reforzar los servicios de atención integral a las víctimas de violencia machista y de explotación sexual con servicios de acogida ampliados con hoteles y creando nuevos sistemas de alerta via whatsapp o teléfonos de atención psicológica" para no dejar a ninguna mujer sola.

"No es fácil apañarse en el aislamiento con tres niños pequeños"

La ministra Irene Montero se ha referido a su segundo positivo en los test de coronavirus "me encuentro bien, sin síntomas desde hace muchos días y soy consciente de que tengo suerte porque he tenido síntomas muy leves". Es muy importante, ha dicho mantener las medidas de confinamiento aunque ha reconocido que en casa con tres niños pequeños no es fácil "apañarse", "tomo las medidas de precaución que me indican para intentar no contagiarles el coronavirus aunque no sé si ya lo habrán pasado".

Sobre los contagios en el comité técnico: "están trabajando de forma bestial"

Sobre los casos de contagio de coronavirus en el comité técnico de Moncloa, la ministra Irene Montero ha asegurado que "el virus es altamente contagioso y están trabajando "24 por siete" y "aunque cumplan medidas de precaución están en Madrid que es uno de los focos y están trabajando de una manera bestial y eso indica que son necesarias medidas de confinamiento". La prioridad ha dicho es "salvar vidas y evitar más contagios y cuidar a los que nos cuidan".

Los debates dentro del Gobierno se quedan en el Consejo de Ministros

En relación a las discrepancias dentro del gobierno Irene Montero ha asegurado que "la gente sabe qué pensamos cada uno porque nos han escuchado muchas veces. Los debates se quedan ahí y lo importante es que no sólo se están tomando medidas muy duras sino que -a diferencia de 2008- no nos hemos olvidado de que hay emergencia social y económica y el gobierno está para defender intereses de personas que van a tener dificultades".

"La oposición debe ser constructiva y aportar soluciones"

Se ha referido a la postura de la oposición para pedir que sea constructiva y con soluciones "estamos centrados en salvar vidas y tomar decisiones para frenar la curva y en dar soluciones y ser muy humildes como gobierno para frenar emergencia sanitaria". Ha dicho que son conscientes de que se pueden cometer errores.

Ha asegurado además que en estas circunstancias nadie cuestiona que "una sanidad pública es esencial para vernos protegidos, con una industria capaz de producir productos esenciales".