El Instituto de la Mujer en el punto de mira: su directora señalada por presuntas ilegalidades

El Gobierno de Pedro Sánchez está en el punto de mira por diferentes frentes abiertos. Uno más se le ha sumado en los últimos días y éste involucra directamente a la directora del Instituto de la Mujer, Isabel García. Un medio de comunicación hizo pública una información sobre García y su pareja donde se la acusaba de haber recibido, al menos 64 contratos públicos de ayuntamientos donde gobierna el PSOE con los que, supuestamente, habría facturado alrededor de 250.000 euros con empresas que comparte con su mujer para gestionar puntos violeta.

La directora no ha tardado en salir en defensa propia y señala que sus empresas no entran en conflicto de intereses con su cargo, que cumple "escrupulosamente la ley" y ha anunciado que estudia acciones legales contra el medio. Mediante redes sociales ha hecho pública su postura: "No voy a permitir que nadie ponga en duda mi carrera profesional" y alega que, al ser nombrada directora de este instituto, redujo su participación en estas empresas al 8%, un porcentaje inferior al que permite la ley reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y cargos de la Administración General del Estado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hablado sobre el tema: "Tengamos paciencia y la humanidad para darle tiempo", alega. Algo que ha apoyado la propia directora, subrayando que está en juego su "integridad y honorabilidad". "Tengo la conciencia tranquila, la certeza de haber hecho las cosas bien y me siento muy orgullosa del trabajo que estamos realizando desde el Instituto de las Mujeres", sentencia.

Especifica que en 2022 comenzó una actividad empresarial ligada al ámbito de la consultoría de temas de igualdad pero "libre de responsabilidades políticas". El proyecto, se centraba sobre todo en proyectos sobre igualdad que se ofertaba a empresas privadas, así como clubes deportivos y entidades públicas como ayuntamientos o universidades. Alega que desde que es directora se ha desvinculado "no sólo de la titularidad sino de la gestión de las dos sociedades en las que tenía participación, asumiendo la gestión exclusiva de las mismas mi esposa".

Sumar e Irene Montero a la cabeza de las peticiones de dimisión

Irene Montero ha hablado respecto al tema y ha pedido que la directora dimita. "Quede claro que el PSOE quería recuperar el Ministerio de Igualdad para hacer políticas feministas. La Directora del Instituto de las Mujeres debe ser cesada. Pero no olvidemos algo: no es más grave la corrupción que la transfobia", alega la exministra de Igualdad, haciendo referencia a algunos comentarios provenientes de la directora sobre la transexualidad.

De hecho, Sumar y Más Madrid se suman a esta opinión y alega que García ha mantenido "discursos abiertamente transfóbicos y antiderechos trans durante la tramitación de la Ley Trans": "La directora del Instituto de las Mujeres nunca debió ser nombrada. La transfobia es injustificable; usar una institución trascendental en la lucha contra las discriminaciones para el enriquecimiento personal, también. Debe ser cesada de inmediato." Íñigo Errejón ha señalado que serán "francamente duros" para que García comparezca en la Comisión de Igualdad.

