Iceta: "Si no quieren salir de la legalidad, no pueden aplicar la hoja de ruta que dicen"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Miquel Iceta, representante del PSC, cree que "ni ellos saben lo que van a hacer", ya que "si no quieren salir de la legalidad, no pueden aplicar la hoja de ruta que dicen", en referencia al nuevo Gobierno de Cataluña. "Quieren construir un nuevo país y eso no se puede hacer ni de forma unilateral ni de forma ilegal", añade.