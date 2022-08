El Gobierno multiplica el envío de armamento a Ucrania tras la reprimenda del embajador en Madrid

El Gobierno de España multiplicará el envío de armamento a Ucrania. Así lo ha anunciado el Ministerio de Defensa en la tarde de este miércoles, quien ha adelantado el arsenal de armas que pondrán a disposición del país invadido por Putin hace ahora 6 meses.

Entre el contenido de ese lote, destaca una batería antiaérea con misiles, más de 1.000 proyectiles de larga distancia, 30.000 uniformes de invierno, 1.000 toneladas de gasoil y vehículos acorazados, entre otros. De estos últimos, Defensa no ha especificado aún el número exacto que partirán hacia Ucrania. Además, se ha ofrecido a entrenar y adiestrar a los miembros de las tropas ucranianas, tal y como otros países de la Unión Europea ya están haciendo.

Este envío, que según ha explicado la cartera de Margarita Robles no será inmediato, está fijado para inicios del próximo mes de septiembre.

Todo apunta a que este movimiento sea la respuesta del Gobierno de coalición a las reprimendas que el embajador ucraniano en Madrid ha hecho contra España esta semana. Serhii Pohoreltsev ha lamentado que Ucrania no esté recibiendo "todo el armamento militar que España podría suministrar", recalcando que el último envío se produjo en el mes de mayo. No obstante, no ha dejado de agradecer la ayuda ofrecida por el Gobierno.

Asimismo, Pohoreltsev ha reconocido lo "difícil" que es esta situación, comprendiendo que "no es todo suministrar" sino también "buscar soluciones y formas de traslado".

Defensa responde hoy y asegura que España "siempre ha actuado y seguirá haciéndolo en coordinación con los países de la Alianza Atlántica, UE y con el Grupo de Donantes". Además, pone sobre la mesa el "firme compromiso" del país, que "no ha dejado de enviar material para la legítima defensa del pueblo ucraniano" desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero.