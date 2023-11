El Gobierno insiste en que no cambiará de postura sobre la guerra en Oriente Próximo

El Gobierno da por zanjada la crisis con Israel aunque, al mismo tiempo, subraya que no va a cambiar de postura. Pedro Sánchez defendió desde el paso de Rafah que Tel Aviv tiene que respetar el derecho internacional. Le trasladó en persona al primer ministro Benjamin Netanyahu que la cifra de palestinos muertos en Gaza es "insoportable". También condenó contundentemente los ataques de Hamás en Israel. Fue entonces cuando el estado israelí señaló que Sánchez "apoyaba el terrorismo".

Pedro Sánchez se dedicó a remarcar que los civiles en Gaza tienen que ser protegidos y que debe de entrar la ayuda humanitaria. Trasladó lo que es la postura común fijada por la Unión Europea (UE). También demandó que la solución para una paz efectiva es la de los dos estados. Además, fuentes del PSOE detallan a Antena 3 Noticias detallan que la postura de Sánchez es la misma que lleva el PP en su programa: esa solución de los dos estados.

Desde el PSOE defienden la rotundidad con la que el Presidente ha condenado los ataques terroristas de Hamás. El PP critica que Pedro Sánchez defendiera su postura al margen de la UE. Consideran que esto resta prestigio a España. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha esgrimido que "ha quedado clarificado que no se van a tolerar más declaraciones (como las de Israel) en ese sentido". La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, destaca que "por cuestión de humanidad" España ha alzado la voz.

Polémica zanjada

La polémica con Israel queda zanjada, según Albares: "Tanto lo que me ha trasladado nuestra embajadora en Israel como lo que me trasmitió la israelí me hace creer que sí. Lo que no va a tolerar España son unas nuevas declaraciones en esta línea". El BNG detalla que no es suficiente, abogan por una ruptura de las relaciones con Israel. Aina Vidal, portavoz de Sumar, considera que "tenemos que ser más exigentes".

Sobre el comunicado de Hamás sobre el Gobierno, el ministro de Exteriores detalla: "No voy a comentar el comunicado de una organización terrorista. Nosotros fuimos de los primeros países en condenar este ataque terrorista y es algo muy serio", ha asegurado. Ha mostrado su deseo de tener "las mejores relaciones con Israel. Las empresas españolas tienen la garantía de que siempre van a atener al Gobierno de España a su lado".

Pedro Sánchez fue a Israel también bajo la presidencia del Consejo de la Unión Europea. En el encuentro con Netanyahu y Herzog fue mucho más allá que Olaf Scholz, Joe Biden o Rishi Sunak. Los líderes occidentales condenaron la barbarie de Hamás pero no el asesinato de civiles en Gaza. Ya son más de 15.000 muertos en un enclave palestino sin recursos, más de 6.000 son niños. Sánchez, en un tono serio y de preocupación, instó a Tel Aviv a respetar el derecho internacional.

Asimismo, Bruselas sube el tono con Israel. El comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, ha dudado de que Israel esté actuando con "proporcionalidad" en Gaza "cuando hay más de 15.000 personas muertas en unos 50 días de conflicto", y ve "difícil argumentar" que el Estado hebreo esté respetando el Derecho Humanitario Internacional.