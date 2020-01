Gabriel Rufián asegura en su discurso de investidura que pondrá a sus diputados "al servicio del país" para desbloquear el Gobierno

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado este sábado en el Congreso de los Diputados que pondrá a su partido al servicio del país para desbloquear y poner en marcha un nuevo proyecto político para España. "Estamos obligados a dialogar y a hacer política", le ha dicho a Sánchez.

Además, Rufián considera que su partido ha cumplido los objetivos preestablecidos, que era sentarse en la mesa de diálogo con el PSOE para facilitar un acuerdo y la investidura de Pedro Sánchez.

En este sentido, Rufián ha dejado entrever que si "no" se cumple el pacto, el PSOE habrá estafado "nuevamente" no sólo a ERC, si no "a todo un país".

"Diálogo, diálogo y diálogo", le ha repetido en numerosas ocasiones Rufián a Sánchez. Y "contra los ataques a la democracia por parte de la derecha, extrema derecha y derecha extrema", Rufián sostiene que hay que responder con más "democracia".

"Lo que hoy aquí decimos, lo que hoy aquí presentamos es un compromiso electoral. Dijimos de sentarnos en la mesa de negociaciones y es lo que hemos hecho", ha asegurado.

Califica la decisión de la JEC como un golpe de estado

"No sólo es una salvajada, si no que es un golpe de estado de libro. Aquí en España y, allí en Cataluña", ha respondido con dureza a la decisión de la Junta Electoral Central sobre la inhabilitación de Quim Torra y la decisión en contra del Tribunal Europeo sobre la recogida del acta como eurodiputado de Oriol Junqueras.

"Somos republicanos, independentistas, catalanes pero ante todo demócratas. Ni por activa ni por pasiva facilitaremos un gobierno de extrema derecha y de derecha extrema", ha zanjado.