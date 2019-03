Fernández Díaz: "Se debió incluir el riesgo sísmico en el informe de Castor"

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado en Espejo Público que aunque todas las fases del proceso para la autorización de las inyecciones de gas, pero ahora, visto lo ocurrido, cree que se debió de incluir el riesgo medioambiental.

"Es prematuro decir que el Estado es responsable y cuando se autorizó es porque todas las etapas previas del proceso se habían cumplido. Ahora son los técnicos y no los políticos los que deben hablar sobre el riesgo sísmico", dijo Fernández Díaz, quien reiteró que las inyecciones de gas permanecerán suspendidas hasta que los técnicos garanticen que son seguras.

Fernández Díaz también abordó las modificaciones de los límites de velocidad aprobado por el Gobierno el pasado viernes. El ministro incidió en que la mortalidad en las carreteras en los últimos años ha descendido notablemente y su objetivo es que la cifra siga disminuyendo. Por ello, el Gobierno ha decidido bajar el límite en las vías secundarias hasta los 90 km/hora, ya que es en estas carreteras donde se produce el 75% de los accidente mortales. Además a partir de marzo de 2014, se elevará a 130 km/hora el límite en algunos tramos de autovías y autopistas.

"El 75% de los accidentes se producen en las vías secundarias"

El ministro ha repasado la actualidad de los casos 'Asunta', 'Marta del Castillo' y 'José Bretón'. Respecto al asesinato de la niña de Santiago, el ministro ha preferido no hablar para respetar el secreto de sumario decretado por el juez del caso.

Sobre la nueva búsqueda del cuerpo de la joven sevillana, Fernández Díaz dijo: "Los policías creen que hay indicios de que podría encontrarse el cuerpo en esa zona (la finca de La Majaloba), pero no me voy a aventurar. El Estado lleva muchos medios invertidos en este caso porque Carcaño no ha colaborado. Seguiremos investigando porque los padres se lo merecen".

Además, ha asegurado que está de acuerdo con el principio de ordinalidad en la financiación autonómica, aunque ha dejado claro que no puede llevarse al extremo y que quien más tiene debe ser solidario. Ha explicado que la solidaridad interterritorial es "un principio constitucional" pero considera "razonable" que la solidaridad tenga "un límite y unas condiciones", como cumplir el principio de ordinalidad o "ser finalista". No obstante, ha subrayado también que quien más tiene debe ser solidario con el resto, y ha puesto como ejemplo que sin salir de la ciudad de Barcelona los barrios más ricos --sus residentes-- pagan más impuestos que los más modestos.

Preguntado sobre ETA, siempre voy a estar del lado de las víctimas, han sufrido mucho y durante muchos años y han estado no demasiado bien tratadas por el conjunto de la sociedad. "Nos han acusado de fascistas pero lo que tengo que decir es que el Gobierno no va a negociar con ETA, pronto hará dos años que anunció el cese de su actividad terrorista pero lo que hya que decirles es que hasta que no se disuelvan, el Estado seguirá persiguiéndolo", señaló.