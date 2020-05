El abogado que denunció el 8M pide imputar a Fernando Simón por desobediencia

El abogado que presentó la denuncia por la que se investiga la manifestación del 8 de marzo, Victor Valladares, pide que se llame a declarar en calidad de investigado a Fernando Simón como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Le acusa de los delitos de desobediencia y también de denegación de auxilio por parte de la Administración. También reclama tener acceso a todas las comunicaciones existentes en relación al coronavirus entre el Ministerio de Sanidad y el equipo de Fernando Simón, desde el 30 de Enero hasta el 14 de Marzo de 2020.

También piden a la juez que llame a declarar a los convocantes de hasta doce manifestaciones que fueron canceladas por la Delegación del Gobierno. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tendrá que comparecer por esta causa.

Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa para anunciar el cambio de fases, Fernando Simón ha asegurado que a él aún no le ha llegado nada: "Creo que estas cosas relacionadas con el Poder Judicial no debo valorarlas en cuanto a artículos de un periódico. No veo los debates del Congreso, pero no voy a dejar de hacer mi trabajo con todo el esfuerzo que pueda. Si alguien tiene que tomar la decisión, yo me echaré a un lado, pero yo no voy a abandonar el barco".