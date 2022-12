Defensa asegura que los militares que participaran en el sorteo de una prostituta deben "responder ante la justicia"

En el cuartel militar de Bruc, en Barcelona, se intentó sortear los servicios de una prostituta entre 70 militares a través de un chat. El ministro Marlaska se ha mostrado sorprendido por estos hechos y los ha calificado de "barbaridad". "Si eso fuera así me parece una barbaridad, algo rechazable y supongo que alguna investigación se tendría que abrir", añade el ministro.

También se ha manifestado el Ministerio de Defensa a través de su cuenta de Twitter mostrando "tolerancia cero contra las ofensas o agresiones a las mujeres". Añade el mensaje que quien realice o proponga estas conductas "deberá responder ante la Justicia".

Por una parte, dentro del propio Código Penal se establece que no se pueden reproducir las conversaciones privadas entre una persona o varias. En este caso, el cartel en el que se anunciaba el sorteo estaba colgado en la cantina del local.

Otra reacción ha sido la de la ministra Margarita Robles, aunque ha señalado que los hechos se han producido en un chat privado "absolutamente al margen de la estructura del Ejército de Tierra", considera se debe saber cuánto antes quiénes han sido los participantes. "En cuanto se sepa quiénes han sido, desde luego a esas personas no las queremos en las Fuerzas Armadas españolas", ha afirmado.

Por otro lado, cuando se hizo pública la polémica el Ejército de Tierra señaló que no se tiene constancia formal porque "las conversaciones aludidas no han tenido lugar en ningún chat oficial de la unidad". No obstante, desde la institución señalaron que los hechos se iban a poner en conocimiento de la Fiscalía "de forma inmediata" ya que, supuestamente, algunos militares actuaron "en contra de los valores de la institución.

Otros casos

No es la primera vez que un chat de militares genera polémica en España ya que en 2020 en un chat de militares jubilados se hablaba incluso de "fusilamientos" y "golpes de Estado" que acabó sin consecuencias. En 2019, un chat de Policía de Madrid en el que se insultaba a Manuela Carmena. Finalmente, la causa fue archivada.