Continúa la polémica sobre Grande-Marlaska: varios partidos barajan pedir una comisión de investigación

Cinco meses después de la tragedia de Melilla en la que fallecieron, al menos, 23 migrantes continúa la polémica. Este viernes, por primera vez, los diputados de la Comisión de Interior y los miembros de la Mesa del Congreso han podido ver las imágenes grabadas por la Guardia Civil.

Había mucha expectación por ese visionado y, de nuevo, cada grupo parece que ha visto unas imágenes distintas. Disparidad de opiniones a la salida, pero eso sí, todos, excepto el PSOE, con un punto en común: cargan contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Algunos piden, incluso, su dimisión. No convencen las explicaciones que ha dado hasta ahora.

Más de ocho horas de grabación

Se esperaba que las imágenes captadas por la Guardia Civil despejasen alguna de las dudas de los diputados. Eran más de ocho horas de grabación repartidas en 75 piezas audiovisuales. La mayoría captadas por un dron (un total de 63) y las demás grabadas desde un helicóptero y desde dos cámaras de seguridad.

Todo esto auguraba que la comisión iba a ser larga, pero, finalmente, los partidos que han participado han decidido adelantar parte de esas imágenes y la exposición no ha llegado ni a las seis horas. Por lo que, no han visto en su totalidad las imágenes.

Un hecho por el que fuentes de Interior han manifestado su sorpresa. Se quejan de que los diputados solo han visto un tercio de las imágenes que tenían a su disposición y les acusan de haber abandonado la comisión sin haberlas terminado. De hecho, el ministro Grande-Marlaska ha ironizado desde Bruselas diciendo que, "después de tanta preocupación", las grabaciones se hayan reducido a más de la mitad.

Para resolver las dudas de los diputados, hasta el Congreso ha acudido un alto mando de la Guardia Civil de Melilla, al que los participantes le han podido preguntar sus dudas.

Bildu pide una comisión de investigación

A la salida la gran pregunta era si los partidos habían resuelto algunas de esas dudas. Pero el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, no podía ser más claro "ninguna novedad", ha dicho. De nuevo los grupos no están satisfechos con las imágenes que han podido ver. Bildu vuelve a pedir una comisión de investigación. Una petición que ya han hecho en ocasiones anteriores, con el apoyo incluso de Unidas Podemos. Enrique Santiago, el portavoz del grupo en la comisión ha dicho a su salida que hay cuestiones aún por aclarar. Y vuelve a insistir "hay una serie de horas en las que no hay imágenes".

Ciudadanos y Partido Popular no han descartado apoyar una comisión de investigación sobre esta tragedia, aunque la última vez votaron en contra. Miguel Ángel Gutiérrez (Cs) asegura que si el ministro del Interior vuelve a insistir "en lo que no hemos visto apoyaremos una comisión de investigación". Ana Belén Vázquez, del Partido Popular, dice que esperarán a escuchar las explicaciones de Grande-Marlaska en su comparecencia del miércoles, pero aseguran que no se cierran a esa posibilidad.