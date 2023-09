Carlitos, el ciervo que tiene en jaque a la Junta de Castilla y León

Según la Junta de Castilla y León, el animal de 150 kilos y una gran cornamenta, puede suponer un peligro, a pesar de estar familiarizado con los humanos, más en época de berrea como ocurre en este momento.

Precisamente este es el periodo de caza para quienes tengan el permiso, de ahí la preocupación de los vecinos de Linarejos de que el venado sea un atractivo trofeo por su imponente cornamenta de catorce puntas.

Carlitos, el Bambi zamorano

La movilización ciudadana se puso en marcha cuando empezaron a escuchar disparos del personal de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Hasta tal punto que se ha hecho un llamamiento para "Salvar a Carlitos" a través de Change.org. La plataforma ya ha recogido más de 54.000 firmas para evitar la más que posible muerte del animal, cuya madre, también pudo ser abatida cuando este era tan solo un pequeño cervatillo. Fue en ese momento cuando Carlitos se dejó ver por primera vez en Linarejos. De ahí el especial cariño que le han tomado sus ciudadanos.

Confusión con otro ciervo muerto

Los vecinos encontraron otro ciervo muerto y desmembrado en las proximidades del municipio. La Junta de Castilla y León tuvo que hacer público un comunicado, el miércoles por la tarde, asegurando que el ciervo abatido no era 'Carlitos' por lo que, de momento, los vecinos de Linarejos respiran aliviados. Es más, en el mismo comunicado el ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco, enfatiza que el ciervo en cuestión, "no se encuentra en peligro este año y no será cazado". En todo caso, el gobierno regional advierte que "el plan de caza se ajusta a las normativas y protocolos establecidos para la gestión sostenible de la fauna en la Comunidad".

Por su parte, el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) ha concluido que ese ciervo fue abatido de forma legal. El venado fue seleccionado por su cornamenta o edad, por lo que no se abrirá una investigación por los hechos.