Canarias denuncia una situación de colapso total con la llegada de menores migrantes no acompañados

Continúa la llegada de cayucos y pateras a las costas canarias, dejando cifras récord durante esta semana después de un verano con cifras en máximos. El día que más personas han llegado de este 2024 ha sido el pasado jueves con más de 900 inmigrantes, y el segundo del año el miércoles con más de 700. Se trata de cifras que dejan a los servicios de emergencia completamente desbordadosy sin capacidad para atender a tantas personas y en tantas islas, porque las llegadas están siendo a casi todas las islas del archipiélago, incluida La Gomera. Salvamento Marítimo ha reforzado personal y Cruz Roja se prepara también para lo que pueda venir, ya que con el mar en calma, todo apunta a que seguirán llegando embarcaciones en los próximos días.

Solo en esta semana han llegado cerca de 300 menores no acompañados, coincidiendo con la suspensión este viernes por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de forma cautelarísima, del protocolodiseñado por el gobierno autonómico para la recepción y atención de los niños y niñas. Un varapalo más para el Ejecutivo canario que califica la situación actual de insostenible y de colapso total. "El fondo del asunto no es seguir almacenando menores. No hay espacio físico ni profesionales. Necesitamos una reacción del estado inmediata", afirmaba Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias. Cabello añadía a este respecto: "Los servicios jurídicos están trabajando pero les adelanto que vamos a presentar alegaciones. El protocolo fue aprobado en 2014 y está sin aplicarse desde entonces. Necesitamos una respuesta para saber como acogemos a los niños en 24h".

Sigue el enfrentamiento por el protocolo

El presidente del Gobierno de Canarias se ha pronunciado este sábado y ha aclarado las intenciones de su Gobierno con ese protocolo: "Que si el menor era susceptible de asilo político, se le ofreciese, que hubiese un intérprete en su idioma, que se le preguntase siempre si tenía un familiar cercano, medidas de protección que no se estaban dando. Tristemente, hoy están siendo recogidos con menos garantías que antes, que era la preocupación".

Clavijo explicaba, además, la situación: "Cuando llegan a la comunidad autónoma están siendo atendidos cariñosamente, escrupulosamente, a pesar de que algunos centros están al 300% de su capacidad". Asimismo, ha vuelto a recriminar al Estado por no ofrecer soluciones: "El Estado ni ha ayudado a Canarias con un solo euro, ni ha encontrado, lo que es su responsabilidad, los espacios para poder atender dignamente a esos menores". "El Estado aquí no está haciendo la tarea", señalaba el presidente canario.

En las últimas horas continúan llegando embarcaciones, en la noche del viernes y la madrugada del sábado se ha atendido a más de 270 personas, y a mediodía del sábado, el avión de Salvamento Marítimo localizaba otra embarcación cerca de Fuerteventura con unas 50 personas a bordo, que llegarán a puerto durante la tarde.

