Bruselas "reflexiona" sobre su papel en la renovación del CGPJ

No llegaron a muchos consensos Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en su reunión de este viernes. Más bien todo lo contrario, el encuentro de una hora y media les sirvió a ambos para constatar sus desencuentros en los principales asuntos de actualidad política: la ley de amnistía, la moción de censura de Pamplona, la financiación autonómica o la entrada del Estado en Telefónica, entre otros.

Pero sí hay un tema en el que acercaron posturas: la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno y el líder de la oposición han pactado que Bruselas medie en la negociación. Y hay novedades. Bruselas ya "reflexiona" sobre su papel como intermediario.

En el Parlamento europeo esperan esa renovación, que llevan años pidiendo, y están dispuestos a ayudar. Aunque el objetivo que se plantean en Bruselas va más allá: que luego venga la reforma completa de Consejo General del Poder Judicial para que al menos la mitad de sus vocales sean elegidos por los propios jueces. Así, aseguran, España se situaría en los estándares europeos. La Comisión ve la renovación un medio para llegar a la reforma de fondo.

Bendodo dice que Feijóo ha sacado a Sánchez "de la trinchera" para renovar el CGPJ

Después de estos últimos movimientos, el PP se apunta el tanto de llevar a Sánchez frente a la Unión Europea para renovar el órgano de los jueces. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha destacado que Alberto Núñez Feijóo "ha sacado a Pedro Sánchez de la trinchera" para "sentarlo" ante la Unión Europea y renovar el Consejo del Poder Judicial (CGPJ).

Según Bendodo, Pedro Sánchez "no puede manosear las instituciones" y la "supervisión" europea "garantiza que Sánchez no meterá la mano en la renovación del Consejo General del Poder Judicial", que defiende que debe ser "un órgano independiente y no manipulado por el Gobierno".