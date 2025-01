Ayuso confirma el robo del ordenador del abogado de su pareja: "Me consta que es así"

La Guardia Civil se encuentra investigando varios presuntos allanamientos en las viviendas de dos de los tres abogados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En uno de ellos habrían sustraído un ordenador de una letrada. También se investiga la entrada en la casa del arquitecto que reformó el ático donde reside Ayuso. La propia presidenta madrileña ha confirmado el robo de dicho ordenador y el allanamiento de las casas de dos de los abogados de su pareja. "Esto se está investigando por parte de las autoridades pertinentes, pero me consta que es así", ha contestado en un desayuno informativo. "Por ahora, no puedo dar mucha más información, pero es así, es correcto", ha resaltado.

La abogada Guadalupe Sánchez, que le representa en la causa en la que se investiga la supuesta revelación de secretos por parte del Fiscal General del Estado, denunció ante la Guardia Civil el robo de su ordenador y la entrada en su domicilio el pasado 10 de enero. Además, el abogado Carlos Neira, que defiende al novio de Ayuso en la causa que sigue contra él por presunto fraude a Hacienda, ha denunciado a la Guardia Civil la apertura forzada y entrada en su segunda residencia, donde ha pasado unos días en Navidad y desde donde ha trabajado en el caso.

El arquitecto encargado de la reforma del piso en Madrid donde residen Díaz Ayuso y su pareja, que también se situó en el foco de la polémica por los permisos de obras, denunciaba la entrada en su domicilio el pasado fin de semana por parte de dos personas que habrían entrado de madrugada con una linterna. El propio González Amador también ha denunciado una entrada en su vehículo, que estaba aparcado en su lugar de trabajo. Los presuntos ladrones no se llevaron la documentación ni el dinero que había dentro.

"Parte de lo que está sucediendo"

Ayuso ha confirmado el robo del ordenador en el Fórum Europa, donde ha denunciado que "es solo parte de lo que está sucediendo" en su entorno. Todo sucede mientras que el Tribunal Supremo está investigando la presunta filtración de los datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por parte de la Fiscalía General del Estado en un proceso por el que ya han declarado, entre otros, el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato.

Ayuso critica que se "despoje" a su pareja de su derecho a la defensa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que se esté despojando a su pareja de su derecho a la defensa, y que tenga que sufrir un "acoso mediático" en el que se están publicando "todos sus datos personales, sus negocios y su vida". "No es un caso Quirón, es una persona que es proveedora de Quirón Prevención con quien no ha contratado nunca a la Comunidad de Madrid. Se está hablando en todo caso de una multa por delito fiscal que en caso de no ser mi pareja a lo mejor no hubiera quedado ni siquiera en multa", ha dicho la dirigente autonómica en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

