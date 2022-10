La Audiencia Nacional avala investigar a Juan Carlos Monedero por presunto blanqueo de capitales y falsedad documental

La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso interpuesto por el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que será investigado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de falsedad documental. Tanto Monedero como la Fiscalía presentaron sendos recursos para impedir que la investigación continuara su curso, en contraposición a lo solicitado por el juez Manuel García Castellón, quien tendrá ahora vía libre para continuar indagando, tras lo dictado este mismo lunes en la resolución judicial.

El auto emitido por la Audiencia Nacional habla de que se encuentra ante "el inicio de una investigación al existir una apariencia de que se enmascara el origen de unos fondos procedentes de una actividad que aparentemente delictiva". La cantidad que presuntamente habría blanqueado Monedero es de 425.000 euros, una cifra que ha sido más que suficiente para la Audiencia Nacional, que sospecha que hay notorios índices de delito para continuar con su investigación, y que ahora tiene vía libre para continuar la investigación por este presunto pago realizado en 2014.

Monedero ha evitado pronunciarse por el momento, a sabiendas de que este nuevo paso de la justicia contra él puede ser el desencadenante de una investigación mucho más intensa, y más aún teniendo notorios índices de dos presuntos delitos cometidos por él. Ya el pasado mes de julio, cuando se abrió la investigación contra él, Monedero arremetió contra el magistrado García Castellón en Twitter, asegurando que "un solo juez va a hundir el prestigio de toda la judicatura", y señalando, por otra parte, que "su ira contra Podemos le vence".

Los otros frentes judiciales en Podemos

Hace unos días, el Tribunal Supremo anuló una condena contra Pablo Echenique por llamador "violador" a un joven que había asesinado en 1990. Por ese crimen, fue condenada por complicidad una de las líderes de Podemos en Ávila, Pilar Baeza, a la que Echenique apoyó desde el primer instante. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso fue también condenado por no pagar la Seguridad Social a su asistente, aunque en ese caso no llegó a ser absuelto, sino que hubo de pagar una multa de 11.040 euros a la Seguridad Social por no tenerla contratada.

Por otro lado, la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, resultó condenada en primera instancia por agresión a dos policías, aunque se terminó librando de la cárcel al pagar sendas multas por delitos de lesiones. En una situación similar se encuentra Alberto Rodríguez, cuyo acta de parlamentario le fue retirado después de una condena por agredir a un policía. Desde entonces, su escaño ha permanecido vacante y la formación morada sigue tratando de lograr que se le devuelva el escaño, aunque, por el momento, sigue vacío.