La arriesgada vida de la alcaldesa de Manilva

La exalcaldesa de Manilva (Málaga) Antonia Muñoz, detenida en un operativo dirigido por la Policía Nacional contra la presunta comisión de delitos económicos, quedó en libertad con cargos, según han asegurado fuentes cercanas al caso, que lleva el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Muñoz, que fue puesta en libertad por la Policía, se encuentra investigada por cohecho y tráfico de influencias, en una causa en la que, además, se investigan también delitos fiscales y de blanqueo de capitales y en la que se detuvieron a otras 13 personas. En estas diligencias, que están declaradas secretas, se investiga el supuesto blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias, con la adquisición de activos en la zona y la presunta participación en un entramado italiano. También fue arrestado un asesor jurídico, que igualmente quedó en libertad.

No es la primera vez que Muñoz se encuentra investigada. Así, entre otras causas, en enero de 2018 un juzgado acordó abrir juicio contra la ex alcaldesa y otras seis personas por los delitos de prevaricación y malversación. En concreto, a la exalcaldesa se le acusaba de los citados delitos con carácter continuado. De igual modo, Antonia Muñoz ha sido denunciada en los juzgados por numerosos casos de supuesto enchufismo en la contratación de familiares y de militantes y candidatos de IU. Muñoz dimitió de su cargo en octubre de 2014 pero desde mediados de 2013 estaba en el grupo no adscritos tras solicitar la baja de IU ante las peticiones de dimisión de la propia coalición debido a los escándalos que envolvían su gestión.