Alegría responde a las palabras de Ayuso sobre la paridad: "Una presidenta que miente a las mujeres"

"Una presidenta que miente a las mujeres". Esa ha sido la respuesta de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, a un mensaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cargaba contra Pedro Sánchez. Ayuso comentó sobre el Ejecutivo que es "un Gobierno que nos utiliza a las mujeres". En el mensaje adjuntaba una captura de declaraciones de Sánchez con otra con diferentes cargos copados por hombres.

Ayuso denunció las palabras del presidente del Gobierno en la noche del martes durante la Asamblea General de Naciones Unidas en las que instó a los países a seguir avanzando en materia de igualdad. Sánchez sacó pecho por la paridad que existe en su Gobierno y Ayuso le contestaba con los cargos copados por hombres.

En la respuesta de Alegría, la portavoz del Gobierno adjuntaba la lista de Altos Cargos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, que está formada por 22 personas con 11 mujeres y 11 hombres. "Debemos alzar la voz y recordar al mundo que por desgracia la igualdad de género no es una realidad sino todavía una aspiración, no un lujo sino una necesidad, no un capricho progresista sino un derecho humano básico que nos atañe a todos", dijo Sánchez en la asamblea.

Ayuso abrirá un centro de atención a hombres víctimas de violencia sexual

El pasado 12 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció la creación de un centro de atención para hombres víctimas de violencia sexual. El Ejecutivo que lidera Ayuso argumenta detectó que un considerable número de hombres han sufrido este tipo de violencia.

"Muchos menores de sexo masculino que han sufrido este tipo de agresiones durante la infancia, por lo que arrastran secuelas, y otros hombres adultos que han sufrido violaciones en el entorno del conocido como 'chemsex' (consumo de drogas durante la actividad sexual)", exclamaba la presidenta madrileña.

Durante su intervención, Díaz Ayuso agregó que la Comunidad de Madrid ha desarrollado una extensa red regional en esta materia. Que además dispone de un Centro de Crisis 24 horas que comenzó a funcionar a principios de 2023 para prestar atención especializada a víctimas de violencia sexual los 365 días del año, y tendrá otro más este año con plazas residenciales y en el que el Gobierno regional invertirá de 2,7 millones de euros.

