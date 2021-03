El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida: "Villacís me ha garantizado que no habrá moción en el Ayuntamiento de Madrid"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha informado este miércoles que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, le ha llamado para comunicarle que "no habrá moción de censura" en la la Comunidad de Madrid.

Esto ha sucedido después de que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, anunciara que dimite y convoca elecciones en Madrid para mayo, algo que Ignacio Aguado ve como una "temeridad".

Con estas declaraciones se ha referido Almeida en los medios, asegurando que "no va a haber ninguna valoración sobre la moción" de censura en Murcia pero garantizando la "estabilidad" en el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

"He recibido llamada de Villacís, que me ha garantizado que no habrá moción en Madrid", porque "tenemos un Gobierno cohesionado y fuerte, donde desde dos partidos trabajamos por los madrileños".

Por último, el alcalde madrileño destacó que "es muy grato" tanto en el ámbito personal como político, la relación con la vicealcaldesa, que "garantiza que no se producirá moción en Madrid". "Los políticos estamos para dar tranquilidad y estabilidad. Debemos dar estabilidad y tranquilidad y más en momentos convulsos como los que vivimos", ha concluido el alcalde.

Mociones de censuras presentadas

Íñigo Errejón diputado de Más País, asegura que ha presentado una moción de censura para el Gobierno de Madrid esta mañana. "Registramos moción de censura en la Asamblea de Madrid. Con Mónica García (otra diputada del partido) como candidata. Hay alternativa".

El PSOE también ha afirmado que ha presentado otra moción de censura para Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

La clave está ahora en quién ha presentado antes cada cosa. Si han sido las mociones o la convocatoria de elecciones de Ayuso. Si se hubiese registrado en primer lugar la moción de censura, Isabel Díaz Ayuso no habría podido convocar las elecciones para principios de mayo.