Albiol:"Mas ha estado cuatro años trabajando en las estructuras de un Estado ficticio"

El candidato del PP catalán a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, asegura que su objetivo es convertir al PP de Cataluña en el primer referente de los que no son independentistas. Cree que su partido en Cataluña ha vivido momentos muy complicados en los últimos meses pero ve a su favor como candidato el hecho de haber gobernado en una situación de crisis en la tercera ciudad más importante de Cataluña, en referencia a su labor como alcalde de Badalona.



Sobre la carta de Felipe González en la que se opone abiertamente al proceso de independencia catalana y lo define como "una aventura ilegal e irresponsable", Albiol comparte las opiniones del expresidente al 90% aunque le sorprende que tenga ese planteamiento cuando su partido en Cataluña apuesta por la ambigüedad.



Pese a que las encuestas dicen lo contrario, el popular considera que Ciudadanos "se va desinflando". No ve a la formación de Albert Rivera como rivales, sino a aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España. Aunque sí le sorprende que Rivera haya dado el salto a Madrid. "En unos momentos como los de ahora los políticos de más credibilidad nos tendríamos que haber quedado en el Parlament para dar la cara", destaca.

No cree que los registros en la sede de CDC en busca de comisiones ilegales vayan a provocar una ruptura en la formación. "Cuando Esquerra Republicana decidió presentar la coalición tenían muy claro que Convergencia tenía embargadas sus sedes desde hace meses. Cómo tendrá que tener la conciencia Artur Mas para aceptar presentarse de número 4 para no tener que justificar que se ha tirado cuatro años trabajando en las estructuras de un Estado ficticio".



Tiene claro que el próximo 27-S todos los indepentistas irán a votar pero cree que el resultado va a depender de los miles de mujeres y hombres que se sienten catalanes y españoles y vayan a votar. Albiol también ha opinado sobre la tragedia migratoria que se vive en Siria. "Lo que se vive en Siria es una tragedia humana, estamos obligados a prestar toda la atención a estas personas que huyen por no morir, pero en nuestra capacidad de ayuda ha de estar también la de limitar aquello que podemos ofrecer. Estamos obligados a dar amparo a estas personas", ha destacado.