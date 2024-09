Albares desmiente a Delcy Rodríguez y niega "ninguna negociación" para facilitar la salida de Edmundo González

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya había adelantado que la solicitud de asilo político de Edmundo González fue tomada tras una petición del propio opositor. Aseguró que no hubo negociación directa entre los gobiernos de España y Venezuela, ni entre Pedro Sánchez y Nicolás Maduro. Un día después insiste en que "no ha habido ninguna negociación".

Albares ha explicado en una entrevista a 'Onda Cero' que no ha habido contrapartida alguna con el Ejecutivo de Maduro, sino que solo han habido "contactos operativos" para que González pudiera abandonar Venezuela. Sin mencionar a nadie, el ministro ha apuntado que mantienen la misma posición en Venezuela y que no se va a desviar de su objetivo pese a "las presiones, insidias cuando no mentiras" para desgastar al Gobierno.

Las palabras del ministro llegan después de que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo haya contradicho al asegurar que han habido "amplias conversaciones y contactos" para garantizar la salida del país del opositor. "La falsaria no es buena consejera. Amplias conversaciones y contactos tuvieron lugar para operativizar la partida del opositor González Urrutia del país con las plenas garantías que ofrece un salvoconducto, producto del acuerdo entre ambos gobiernos", ha afirmado en Telegram.

"Es un hecho comunicacional el aterrizaje de una aeronave de la Fuerza Área española con autorización de las autoridades aeronáuticas de Venezuela", ha añadido.

Albares ha querido recordar que él mismo estuvo muy involucrado en el reconocimiento de Juan Guaidó y que al final quedó en nada, respecto a cómo afectará que González esté en España a un posible reconocimiento por parte de la UE de la victoria electoral. Por ello, insiste en que el objetivo es intentar propiciar una negociación entre el Gobierno de Maduro y la oposición venezolana.

El ministro de Exteriores ha querido puntualizar que solo ha hablado con Edmundo González para corroborar que quería viajar hacia España.

Sobre el papel que ha jugado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la operación, indica que una figura como él "siempre es útil y necesaria" reconociendo su labor de interlocución. Albares no ha querido concluir sin señalar que el caso de González entrañaba una situación humanitaria al tratarse de una persona de 76 años sobre la que pesa una orden de arresto, "pero también política".

Continúa su lucha desde España

González ha denunciado a su llegada a Madrid "presiones, coacciones y denuncias" durante su salida. "Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios, de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida", ha dicho en un audio de WhatsApp.

Sin embargo, ha asegurado que continuará con su objetivo desde España, "la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela".

Edmundo González pidió asilo político a España al considerar que en Venezuela sufría persecución política y judicial después de la celebración de las elecciones presidenciales en el país. La oposición insiste en que el vencedor de las mismas fue González, a pesar de que la victoria oficial fue otorgada por el Consejo Nacional Electoral a Nicolás Maduro. Como consecuencia de esta publicación y la denuncia de fraude, González fue acusado por la "presunta comisión" de "usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público". Desde entonces, ha permanecido en la embajada de Países Bajos y después en la de España hasta ahora.

