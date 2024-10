7 años del referéndum ilegal: el independentismo lo reivindica dividido y sin mayoría en el Parlament

El independentismo llega este martes al séptimo aniversario del 1-O después de haber perdido la mayoría en el Parlament y dividido, con las dos principales marcas, Junts y ERC, a punto de afrontar sus respectivos congresos, y con la CUP en proceso para elegir nuevo Secretariado Nacional. A todo esto, se suma la llegada de los socialistas a la presidencia de la Generalitat.

En este contexto, el líder de Junts ha reclamado la vigencia de la fórmula del referéndum "cuando nos planteamos el futuro de nuestra nación", ha afirmado Puigdemont en una declaración institucional.

"Seamos muchos o seamos pocos, estemos más divididos o menos, tengamos más fuerza parlamentaria o menos, el referéndum del 1-O es un hecho tan contundente que intentar hacer política prescindiendo de él es faltar al principio de realidad. No hay suficientes gomas de borrar para eliminarlo de nuestra historia", ha asegurado.

Puigdemont, que presidía la Generalitat durante el referéndum y sigue fugado y pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional sobre su amnistía, ha reafirmado que el 1-O "está en el horizonte porque abría un camino a recorrer". "No era ningún fin sino el principio de un periodo inevitablemente incierto, difícil, arriesgado, pero a la vez imprescindible para nuestra supervivencia como nación y sociedad. Siete años de represión se han encargado de demostrarlo. Tenemos que continuar este camino", ha indicado.

En ese sentido, ha apelado a la unidad de los independentistas: "No lanzaremos la toalla y todavía menos ahora que la falta de unidad ha tenido consecuencias nefastas para la nación".

Desde su formación, Junts per Catalunya, han hecho un llamamiento a “reconstruir una estrategia ganadora”, en un momento de distanciamiento con la otra marca mayoritaria del independentismo. JxCat reconoce que en estos siete años no ha sabido "por falta de unidad", y no ha podido "por la brutal represión del Estado español, materializar aquella victoria en la independencia de Cataluña".

El liderazgo de Esquerra

El que era vicepresidente Oriol Junqueras, fue indultado aunque sigue inhabilitado, y ahora lucha por mantener el liderazgo de ERC. Hoy en las redes sociales, Junqueras se refiere al 1 de octubre como "el mayor acto de desobediencia civil de la historia de Cataluña" y ha apelado a que su formación ofrezca "una vía amplia y central por la cual pueda circular una mayoría amplísima de catalanes y catalanas".

El expresidente de la Generalitat Pere Aragonès reclamó este lunes "caras nuevas" para dirigir ERC a partir del congreso del partido del próximo 30 de noviembre y ha negado que hubiera "órganos paralelos" que tomaran decisiones de espaldas a la dirección de la formación.

Por su parte, la CUP creará una secretaría general del partido y una figura de coordinación, dos perfiles con los que no contaban. La formación reconoce que no pasa por su mejor momento al no haber obtenido los resultados electorales deseados.

La posición del nuevo Govern socialista

En el séptimo aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017, la consellera y portavoz del Govern, Silvia Paneque, no ha querido valorar qué supuso la celebración de esa consulta unilateral. "No es función de este Govern definir esta cuestión. Sí que hemos mostrado nuestro respeto para cualquier expresión, manifestación o celebración por parte de fuerzas políticas, entidades o sociedad civil", ha indicado. Además, ha enfatizado que la ley de Amnistía permitirá “recuperar la situación de normalidad social, institucional y política y pensamos que se está consiguiendo".

