Los corresponsales extranjeros consideran clave las elecciones españolas

Los corresponsales extranjeros en España informan de cada detalle de la campaña electoral en sus respectivos países. Hemos hablado con algunos de ellos. Creen que lo que ocurra en las urnas hoy, domingo, será clave para ver la tendencia política del resto de Europa en un momento en el que la ultraderecha gana terreno en países como Finlandia, Suecia e Italia.

Elise Gazengel narra la actualidad de España a los franceses y los belgas. "La política española esta en constante movimiento, yo en 10 años he vivido de todo", nos dice.

Martin Dahms la analiza para Alemania desde hace tres décadas. "A los compañeros que llevan menos tiempo les llama la atención la confrontación, los bulos y yo les digo que es como siempre", explica desde una terraza de un bar en el centro de Madrid. Y Francesco Rodella informa en Italia de todo lo que acontece en nuestro país. "Evidentemente el momento que esta viviendo la política española está generando mucho interés", nos cuenta.

Durante años, han enviado crónicas a sus respectivos medios sobre asuntos sociales, culturales y alguna que otra sobre política, aunque este último asunto nunca ha sido el más demandado en su medios hasta que Pedro Sánchez adelantó las elecciones. "Creo que nadie se lo esperaba, ni los corresponsales ni los propios periodistas de aquí", afirma Elise. "Por suerte no teníamos cerrados los planes para las vacaciones todavía", dice Francesco entre risas. "De repente, ha sido como un chute de adrenalina. Ah, mira, aquí pasan cosas tan poco sorprendentes... Aunque por otro lado, se veía venir con las encuestas".

Las elecciones de hoy se celebran cuando España acaba de iniciar su presidencia de turno del consejo de la Unión Europea. Ese aspecto es uno de los que generaron dudas en otros países europeos, aunque no fue el único. "A los franceses y a los belgas, por ejemplo, les interesa mucho saber como puede afectar a la presidencia de la Unión Europea si se produce un cambio de gobierno o no después del verano", precisa Elise. "En Alemania hay un miedo atávico al avance de la ultraderecha", afirma Martin mientras que Francesco asegura que "se toma a España como un punto importante para medir las tendencias políticas".

Califican la actualidad de nuestro país como "imprevisible", "interesante" y "clave en este momento" por eso afrontan un largo verano dedicados a informar de los pactos y acuerdos que salgan hoy de las urnas.