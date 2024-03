Roberto Brasero: "Este domingo tendremos ya un aperitivo de la calurosa primavera que viene"

Subirán las temperaturas en este último fin de semana del invierno que ha sido, en su conjunto, el más cálido desde que hay registros según la AEMET. Y la primavera, según su pronóstico estacional, podría ir por el mismo camino

Algunos chubascos el viernes

Veremos nubes este viernes en algunas zonas de España que podrían dejar incluso algunas lluvias dispersas. Pero serán pasajeras. Ya el día puede amanecer nuboso en el oeste peninsular zona centro y los Pirineos, con nieblas o brumas en esas zonas así como en Cataluña y Baleares, así como nieblas costeras en el golfo de Cádiz, Almería y el mar Balear.

Por la tarde irán apareciendo esas otras nubes que pueden dejar algún chubasco probablemente en zonas de sierra o montaña del centro y norte de la península, débiles en general aunque en Cataluña sí pueden ser intensos con alguna tormenta y puede que con granizo

Calor para el fin de semana

Las nubes irán a menos durante el sábado aunque se pueden quedar en el noroeste y dejar algunas lluvias débiles en Galicia. En el resto de España debería ir predominando el sol, con temperaturas más altas que las del viernes, y más altas aún pueden ser las del fin de semana. Hasta 30º a la sombra pueden llegar en Murcia, 28º es la máxima prevista para Córdoba o Granada; 27º en Badajoz, 26º en Bilbao, Ourense o Ciudad Real;25º en Zaragoza, Teruel, Albacete…

Este domingo, mazo "mayea" como ya escribimos aquí hace unos días. Y qué distinto será el tiempo al del fin de semana pasado, cuando el invierno nos mostraba su cara más fría, casi la que no nos había mostrado en toda la estación

El invierno más cálido desde que hay registros

Hoy la Agencia Estatal de Meteorología ha publicado el balance climático de este invierno 2023/2024 y, según sus datos, ha sido el más cálido desde el año 1961 con una temperatura media en la España peninsular de 1,9º por encima del promedio para la estación y en Canarias 2,5º por encima de su media.

Decimos desde 1961 porque es cuando empieza la serie histórica, es decir, desde que hay observaciones estandarizadas, pero la AEMET dice también que “según una reconstrucción climática realizada por nuestros compañeros del área de Climatología, el último invierno, junto al de 2019-2020, habría sido el más cálido desde, al menos, 1870”

La primavera que llega será cálida

También ha presentado su pronóstico estacional sobre la primavera, aunque en este caso nos han hablado del trimestre abril, mayo, junio. Un pronóstico que no aprecia ninguna señal significativa en las precipitaciones: "No se puede asegurar ninguno de los escenarios, al ser equiprobables y no haber una clara señal, excepto en Canarias, donde puede ser una primavera más seca de lo normal". Es decir, con este pronóstico es igual de probable que sea una primavera lluviosa a que sea una primavera cálida.

En cambio, sí hay una señal clara en las temperaturas: "Hay una alta probabilidad de que la temperatura sea superior a la normal en el trimestre abril, mayo y junio en todo el territorio nacional, especialmente en el extremo norte peninsular, levante, suroeste de Andalucía, Baleares y Canarias".

El calor que tendremos estos próximos domingo y lunes puede ser un anticipo de lo que nos puede venir.

