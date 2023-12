Roberto Brasero despide 2023 con un nuevo frente en España: "Temporal costero en el norte y nubes en el resto"

Antes de que acabe el año dará tiempo que llegue un último frente. Entrará este sábado por la noche por Galicia y el domingo recorrerá la Península con fuertes rachas de viento y un temporal en las costas y con más nubes y algunas lluvias para el resto. Serán débiles en general y serán las últimas de un año en el que se ha prolongado la sequía: ha llovido un 15% menos de la media.

El sábado, sol y nieblas

Se marcharán durante el sábado la mayoría de esas nubes y lloviznas que estamos teniendo este viernes. Podría caer algo a primera hora en el Estrecho y, a última hora del día, más probables y copiosas, en Galicia. En el resto se abrirá paso el sol con permiso de las nieblas, que volverán a aparecer en zonas de Cataluña, Aragón y Castila y León. Las temperaturas sin grandes cambios, quizá ligeramente más frías que las de esta jornada con heladas en el interior del este peninsular y zonas del centro.

Temporal en el día de Nochevieja

El día de Nochevieja también será frío, porque regresarán las nubes a muchas zonas. Se libran el Mediterráneo y Canarias, donde lucirá el sol, y en el resto podríamos tener incluso alguna llovizna, muy poquito, algo más probables y copiosas en la mitad norte, pero tampoco mucho.

Lo que sí destacará aquí será el viento. Tendremos un viento más intenso en la mitad norte y Baleares, con intervalos de fuerte de suroeste y oeste en el norte de Galicia y Cantábrico y rachas muy fuertes en montaña. Y un auténtico temporal costero con olas de 5 a 7 metros en costas de Galicia y el Cantábrico, donde se activarán avisos de nivel naranja para el domingo.

Campanadas sin lluvia

Con olas despediremos este 2023 en las costas del norte, pero sin lluvias ni nevadas significativas a la hora de las campanadas. Como el frente irá pasando muy rápido, a la hora de las uvas ya no deberían quedar precipitaciones en ninguna zona y, desde luego, no debería llover en la puerta del Sol. Tampoco debería hacer demasiado frío. Digamos que hará el normal para la fecha, pero no será la Nochevieja más fría que hayamos conocido desde luego e, incluso, tendremos menos heladas que esta pasada Nochebuena, por ejemplo. Se darán heladas débiles en áreas de montaña del centro, norte y sudeste y en el este de la meseta Sur, más intensas en Pirineos. Serán las primeras heladas del 2024.

Año Nuevo con nuevos frentes

El año nuevo, no obstante, llegará con menos frío y menos nubes. Es muy probable que las tengamos a primeras horas, para quien madrugue en el primer día del año, pero luego se irán marchando la mayoría de esas nubes, salvo en el noroeste peninsular, donde llegará un nuevo frente con las primeras lluvias del año en Galicia. Y también en el oeste de Canarias pueden estrenar el año con algún chubasco.

Nuevos frentes pueden ir llegando posiblemente el resto de la semana con ese mismo recorrido: entrarían por Galicia, con nubes y lluvias más probables en la vertiente atlántica de España, mientras que en el este seguiría predominando el sol y el tiempo seco.

El 2023, cálido y seco

Despedimos un año en el que ha llovido un 15% menos de la media y, sobre todo, un año con una distribución muy irregular de las lluvias, que fueron abundantes en otoño en el noroeste y que, sin embargo, han brillado por su ausencia en el sureste peninsular y el este de Canarias.

A falta de los últimos datos, este 2023 será posiblemente el sexto o séptimo año más seco desde 1961, pero destacará más por las temperaturas, ya que acabará siendo el segundo más cálido desde 1916. En estos más de 100 años solo ha habido en España otro año con una temperatura media más alta: el año pasado.

En este 2023 tuvimos una ola de calor muy intensa en agosto, pero hay que recordar también los calores excesivos de abril (39ºC en Córdoba) o una primera quincena de octubre que fue de tiempo verdaderamente veraniego. En Canarias, el calor de octubre fue de récord con una mínima de 37ºC en Tenerife (¡mínima!). Y a mediados de diciembre en Málaga se registraron 30ºC.

De los 12 meses que tiene el año no ha habido ninguno con una temperatura más baja que su promedio mensual y 9, la mayoría del año, han sido los meses con una temperatura media superior o incluso muy superior. ¿El 2024 irá por el mismo camino? Pues es muy probable, porque esa viene siendo la tendencia de los últimos tiempos. Ya lo iremos viendo. Y aquí lo iremos contando. De momento, para todos y de corazón, ¡muy feliz Año Nuevo!