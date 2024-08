Mercedes Martín: "Aquí las ciudades que superarán los 40º este fin de semana"

La cuarta ola de calor del verano ha llegado a España, y mientras el litoral de Galicia y el norte de Canarias se libran de las altas temperaturas, el resto del país se prepara para un fin de semana con posibles nuevos récords de calor.

Posibles récords de calor

Bilbao podría alcanzar o superar su récord de 44º C, registrado el 23 de agosto de 2023, este domingo, 11 de agosto. En León, las previsiones indican temperaturas de hasta 38º C, acercándose al récord de 38.2º C del 13 de agosto de 1987. Burgos podría igualar su récord de 39.3º C, alcanzado el 18 de julio de 2022, durante el 10 y 11 de agosto.

Palencia se aproxima a su récord de 40.0º C, registrado el 19 de julio de 1990, con previsiones de 39º C. Valladolid espera temperaturas de 40º C, rozando su máximo histórico de 41.1º C del 15 de julio de 2022. Madrid, con un récord de 40.7º C registrado el 14 de agosto de 2021, podría registrar temperaturas de 39º C este fin de semana.

En Logroño, los termómetros podrían alcanzar los 43º C, cerca de su récord de 43.3º C del 24 de agosto de 2023. Pamplona también encara un aumento significativo, con previsiones que superan su récord de 40.6 ºC, esperando 41º C para este domingo. Por otro lado, es muy probable que también se establezcan nuevos récords de temperaturas mínimas en varias regiones.

Ciudades con más de 40º

Además de los posibles récords históricos, varias capitales de provincia alcanzarán temperaturas superiores a los 40º C este fin de semana. Badajoz, Córdoba, Jaén, y Ourense esperan alcanzar los 42º C. En Pamplona, Zamora, Ciudad Real, Toledo, Zaragoza, y Vitoria-Gasteiz, se esperan temperaturas de hasta 41º C.

Refugios ante el calor

En contraste, algunas ciudades disfrutarán de temperaturas más frescas. Santander espera máximas de 26º C, mientras que Las Palmas de Gran Canaria y A Coruña prevén temperaturas de 25º C. Estas condiciones más suaves pueden servir como refugios naturales durante esta intensa ola de calor.

Ante esta situación, se recomienda a la población extremar precauciones y mantenerse hidratado, especialmente en las regiones más afectadas por el calor, para evitar riesgos asociados con las altas temperaturas.

