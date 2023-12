El 'menú' de Roberto Brasero para el puente de diciembre: "Para empezar, frío; para continuar, lluvias y para terminar sol y nieblas"

"Desfile de borrascas", "carrusel de lluvias", "tren de frentes"... estos fueron algunos de los titulares que dedicamos al tiempo del puente de diciembre… ¡del año pasado!. Este año también veremos llover aunque no todos los días. Es normal, por las fechas en las que estamos y por la larga duración de este macropuente: ¡en casi una semana da tiempo a que tengamos de todo! Este es el menú para la semana… en cuanto al tiempo.

Para empezar, frío

El festivo de la Constitución viene con nubes, frío y no demasiadas lluvias. El frío sobre todo el de primera hora del día con heladas de nuevo en el interior de la mitad norte, salvo el valle el Ebro. En la mitad sur comenzará el día con nubes debido al paso de frente que irá transcurriendo por Andalucía, Ceuta y Melilla, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares durante la madrugada y primeras horas del miércoles y podría dejar incluso lluvias que en general serían muy débiles y desparecerán pronto. Nubes y nieblas matinales en el oeste peninsular y algún chubasco disperso por Canarias. En el resto de España el día viene con buenos ratos de sol y con temperaturas por la tarde ligeramente más altas que las del día anterior. Al final de la tarde es cuando sí podríamos tener lluvias fuertes en el oeste de Galicia. Se trata de la llegada de un frente, por la tarde noche más bien, que dejará lluvias generalizadas durante el jueves en buena parte de España

Para continuar, lluvias

Jueves y viernes por la mañana serán los días en que tengamos lluvia en más zonas de España. El jueves tendremos el frente recorriendo la península desde el noroeste hacia el sureste aunque cuando llegue ahí ya tendrá poquita fuerza así que es poco probables que llueva –y si lo hace será de forma débil y dispersa- en Andalucía y el Levante, y no se esperan lluvias en el sureste peninsular, Baleares ni Canarias. Por el contrario las lluvias serán más abundantes en en Cáceres, sur de Castilla y León y Galicia, sobre todo en las rías. Además podemos tener granizo y alguna tormenta en el noroeste y nevadas en Pirineos pero a partir de 2000 metros. El jueves suben las temperaturas aunque con el día gris y ventoso quizá no se note mucho peo no tendremos heladas ese día y las máximas por la tarde serán más altas que las del día anterior. El viernes vuelven a bajar salvo en el área Mediterránea, donde subirán, y en Canarias donde no cambian.

Para terminar, poca lluvia y menos frío

Seguirán el viernes las lluvias y alguna tormenta ocasional, aunque irán a menos con el transcurrir del día para quedar la tarde más despejada, salvo en Galicia, Cantábrico y Pirineos se espera que persista la nubosidad y los chubascos. Y así debería transcurrir el fin de semana, salvo cambios de –ultima hora: con lluvias reducidas al extremo norte. El sábado un nuevo frente recorrería con lluvias Galicia y el Cantábrico con nevadas en los Pirineos. En el resto del oeste peninsular tendremos un aumento progresivo de la nubosidad, con probabilidad de que acabe produciéndose alguna precipitación débil y dispersa, en especial en montaña, mientras que en el resto España tan solo algunas nubes pero sin lluvias. Y el domingo se espera que el extremo noroeste peninsular siga bajo la influencia de frentes atlánticos dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el noroeste y en el Cantábrico occidental, con mayores acumulaciones en el extremo oeste de Galicia, y que con baja probabilidad se podrían extender a otros puntos de la mitad norte y sin lluvias en el resto de España y buenos ratos de sol, aunque en numerosos puntos de la península podríamos tener nubes bajas o nieblas, que tampoco podrían faltar en estas fechas y que pondrían la guinda a un puente en el que, como dijimos al principio, tendremos de todo