¿Llegarán más DANAS? Roberto Brasero avisa de "lluvias hasta mitad de junio, como poco"

Este tiempo fresco y húmedo podría mantenerse hasta mitad del mes de junio, como poco. Eso nos indica la última actualización del Centro Europeo de Previsión con las anomalías de lluvia y temperaturas para las próximas semanas. Estos pronósticos indican la posibilidad de que una semana sea más o menos lluviosa o más o menos cálida sobre el promedio climático para esa fecha.

¿Cómo viene el tiempo?

La próxima semana podría ser muy parecida a esta, con precipitaciones por encima de la media en toda la península. Las temperaturas seguirán por debajo de la media para la fecha en amplias zonas de España salvo en el extremo norte y Canarias donde pueden ser más cálidas.

Para la semana siguiente, primeros días de junio, la tendencia es la misma: Más lluvias de las habituales y temperaturas por debajo de las habituales. Y si avanzamos en el pronóstico una semana más, rebasando ya incluso el ecuador de junio, las anomalías de precipitación siguen siendo positivas, es decir, seguirían llegando lluvias, mientas que las de temperatura son negativas, salvo en zonas de litoral, que no muestran cambios. Es decir, seguiría sin hacer mucho calor.

¿Seguirán llegando DANAS?

Este pronóstico solo indica el comportamiento climático, si será una semana húmeda o no, pero no nos sirve para saber de qué manera llegarían esas lluvias. Si de la mano de DANAS, de borrascas más habituales o de frentes atlánticos; sin van a ser lluvias muy repartidas o concentradas en poco tiempo, de las quedan causar daño y abrir los informativos. Eso no lo cuenta este tipo de pronósticos, pero no es descabellado pensar que podríamos seguir en una dinámica como la que tenemos, con un anticiclón de bloqueo cerca del Reino Unido que obliga a las borrascas a circular más al sur, y que por lo tanto nos puedan seguirá llegando, y además esas temperaturas bajas parecen indicar que podrían seguir llegando cargadas de aire frío…

De ahí a que alguna se quede aislada dando lugar a otra DANA solo habría un paso. No es descabellado pensar que aún pueden formarse más.

¿Esto acabará con la sequía?

Ya escribimos la semana pasada cuando llegaron las primeras tormentas que iban a ser las primeras de muchas. De DANA en DANA vamos sumando litros, aunque muchos se pierdan y otros hagan daño. Pero algo queda y va quedando. El déficit de precipitación que arrastramos desde luego no se va a solucionar de un plumado. El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre de 2022 hasta el 23 de mayo de 2023 se cifra en 371 mm, lo que representa alrededor de un 27 % menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo (508 mm), según los datos de AEMET publicados hoy.

Las cantidades acumuladas se encuentran por debajo de sus valores normales en la mayor parte de la Península y archipiélagos, especialmente en el levante y en la mitad sur. En muchas zonas no se llega al 75 % sobre su valor normal o incluso al 50 % respecto a ese valor tal y como ocurre en la mitad este de Cataluña, en el interior de Aragón, en el norte de Valencia y en las islas Canarias más orientales. Estas lluvias que tenemos no van a solucionar la sequía pero desde luego la frenan y contribuyen a no agravarla.