César Gonzalo: "Hoy más verano que ayer, pero menos que mañana"

La prórroga del verano que estamos viviendo va para largo. Hoy hemos hablado del bloqueo anticiclónico en las Noticias de la Mañana, frase técnica, que está detrás del calor y del sol de estos días. Las altas presiones impiden la llegada de las borrascas a nuestro País. Este bloqueo se va a mantener fuerte, como una puerta cerrada a cal y canto, hasta mediados de la semana que viene.

Incertidumbre para “el puente”

Y justo con el puente del Pilar, el bloqueo se debilita. Es decir, la puerta cerrada que no deja que lleguen las lluvias, ya no estará tan cerrada. Así que es posible que las borrascas se acerquen a nuestro a País y nos traigan un cambio de tiempo. A día de hoy eso indican las predicciones, hasta las de las aplicaciones del móvil, que llegan lluvias. Pero no está nada claro aun, que esto finalmente vaya a ocurrir. Hay que esperar de momento para tener más certeza, que nadie anule nada. Y si llegan las lluvias, pues buena noticia, que cada vez son más necesarias.

Hoy más calor que ayer

Hoy los termómetros continúan ascendiendo en las comunidades del extremo norte. Llegarán a 31º en Ourense, vuelven los calurosos 30ºC a Bilbao y los 26º a Oviedo. De forma mucho más ligera añadiremos algunos grados a las temperaturas del centro y el sur. Se esperan 30ºC en Madrid; 36º en Badajoz y Sevilla; 33º en Zaragoza y 32º en la Región de Murcia.

Riesgo por calor en Canarias

En el archipiélago canario se mantiene el aviso de nivel amarillo por temperaturas que pueden superar los 34ºC. Calor que ha reavivado el incendio forestal que arrasó Tenerife en agosto, y que se ha mantenido latente sin llama, bajo la superficie, hasta ahora. Calor que no va a ayudar la lucha contra el fuego. Además, el viento seguirá soplando con fuerza en el oeste del Archipiélago

Apenas nubes

El bloqueo anticiclónico, el anticiclón, va a hacer difícil que hoy veamos alguna nube en el cielo. Por la tarde es cuando podrían aparecer en las sierras del centro y del nordeste, podrían llegar a dejar alguna tormenta muy puntual en el Pirineo y las sierras de Teruel.

Viernes aun más cálido

Más verano que ayer, pero menos que mañana. Así es, mañana los termómetros volverán a añadir algún grado, a los cálidos valores de esta jornada. Vamos ya a por la segunda semana de verano y parece que durante la próxima, las cálidas temperaturas nos seguirán acompañando, a pesar de la incertidumbre de la llegada o no de las ansiadas lluvias.