César Gonzalo anuncia un "empacho de anticiclón": "Llegaremos al 2025 con el mismo menú, nieblas, sol y heladas"

Si aún no han elegido el look o el ‘outfit’ para esta nochevieja, habrá que escoger uno a prueba de frías temperaturas. Por que dentro de los pocos cambios que vemos en la previsión, uno de ellos es que las noches y amaneceres serán más fríos en el tramo final del año. Todo gracias al anticiclón del que nos va a dar un empacho, porque de momento la previsión hasta el próximo jueves 2 enero no ve cambios. Seguiremos con sol y nieblas.

Operación especial de tráfico

Durante la tarde de este viernes y mañana del sábado se espera el mayor número de desplazamiento. El inconveniente que se pueden encontrar en carretera son las nieblas. Durante la mañana están activos los avisos por baja visibilidad en Lugo, Toledo, Ciudad Rea, sur de Huesca y Lleida. También los encontramos en Castilla y León, estarán activos por la mañana y también a partir de las 20h de esta noche. Es la Comunidad Autónoma donde las nieblas podrán ser más persistentes, mucho cuidado al volante.

Viernes estable

Los cielos nubosos seguirán en las costas del Mediterráneo, especialmente en el oeste de Cádiz, sur de Valencia y norte de Castellón donde podrían escaparse alguna llovizna. Además, el viento de levante seguirá soplando con fuerza en el área del Estrecho. Con aviso activo por viento y oleaje en el litoral gaditano. De nuevo se alternarán las nubes de tipo bajo con los claros en las costas del Cantábrico. En el resto del país esperamos celos despejados. Acompañados de calima en Canarias, y de posibles tormentas a lo largo de la tarde en el oeste de las islas.

Empacho anticiclónico

Las máximas vuelven a bajar ligeramente en esta jornada, será más pronunciada donde las nieblas tarde más en levantar. Como ejemplo Zamora, donde solo se esperan unos muy fríos 5ºC de máxima. Otra novedad serán las heladas, que a partir de mañana se extenderán por buena parte del interior peninsular. Tendremos un fin de semana, un lunes, un martes día de Nochevieja y un miércoles de Ano Nuevo marcados por el anticiclón, con días de sol y de niebla. La novedad será que las nubes serán muy abundantes el martes y miércoles en las costas del Levante En Canarias se alejan olas tormentas, pero parece que la calima continuará. Así recibiremos el año 2025, con tiempo anticiclónico.

¿Cambios a la vista?

Según las últimas previsiones, parece que los frentes y las borrascas podrían afectar a nuestro país a partir del 2 de enero. Aún queda muchísimo, habrá que confirmar este pronóstico. Así que, de momento, repetimos menú meteorológico, nos va a dar un empacho de anticiclón.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com