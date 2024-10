Valencia sigue incomunicada: ¿Cuándo volverán a circular los trenes con normalidad tras la DANA?

Valencia ha quedado devastada tras el paso de la DANA. La cifra de muertos sigue aumentando y todavía hay muchos desaparecidos. Valencia sigue prácticamente incomunicada. Las infraestructuras están muy dañadas. Hay kilómetros de vías destruidas y carreteras destrozadas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que los valencianos no podrán moverse "con normalidad" hasta dentro de "varias semanas".

Ahora mismo los trenes allí están suspendidos. No hay servicio de Alta Velocidad (AVE) porque el túnel de Chiva de 1,2 kilómetros ha cedido. También en el túnel de Torrent de 3 kilómetros hay problemas, está prácticamente inundado. Además, hay unas 80 vías de Cercanías que están completamente destruidas. Tampoco funcionan las comunicaciones por tren entre Valencia y Cataluña.

En Madrid tampoco hay comunicación por tren a Valencia. Según los cálculos de Transportes, la línea de Alta Velocidad va a tardar semanas en funcionar. Eso si no se encuentran con más daños. Puente ha insistido que todavía es pronto para valorar el estado de las infraestructuras. El ministro ha hablado de "dos o tres semanas".

Óscar Puente ha reconocido que gran parte de la red de carreteras "está seriamente dañada". Habla de "daños muy importantes que va a costar mucho reponer, no solo económicamente, también en esfuerzo y en tiempo". Recuperar la circulación en la A-7 puede conllevar meses o quitar los coches que han quedado varados conllevará meses.

"La red de alta velocidad no va a reanudarse este lunes. Veremos en dos o tres semanas, es el tiempo mínimo de los trabajos si no nos encontramos nada más serio", señala el titular de Transportes, que agregaba que "hay que levantar las vías y eso va a llevar tiempo". Puente ha señalado que los trabajos prioritarios pasan por "despejar las vías y quitar los coches, no solo está involucrado el Ministerio de Transportes, tenemos un liderazgo del Ministerio de Interior. Desafortunadamente dentro hay personas y tienen que intervenir las autoridades judiciales".

La Generalitat anuncia 250 millones de euros en ayudas para afectados por la DANA

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado una primera partida de ayudas de 250 millones de euros para los afectados por la DANA en la provincia de Valencia. Se trata de una ayuda económica que podrá ser ampliable y compatible con las ayudas de otras administraciones. Está previsto que el Consell apruebe este primer decreto el próximo martes en el pleno, según ha informado Carlos Mazón en la comparecencia desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat.

