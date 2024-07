Preocupación por el huracán Beryl: "Se prevén vientos potencialmente mortales"

El huracán Beryl se ha fortalecido camino del mar Caribe tras surgir en el océano Atlántico. Asimismo, ha escalado hasta la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Así lo ha informado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

"El huracán Beryl, se ha intensificado a huracán categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson”, advirtió el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del Gobierno mexicano.

El centro del huracán se situaba a 565 kilómetros al este-sureste de Barbados y continúa su desplazamiento hacia el oeste a 33 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas de hasta 260 kilómetros por hora. El huracán, según las previsiones, reducirá su intensidad a partir del martes y el próximo viernes se aproximará a las costas de la Península de Yucatán en México como un huracán de categoría 1, con menor intensidad.

Beryl es el primer huracán de la temporada y el segundo fenómeno hidrometeorológico en lo que va del año, tras el paso de Alberto.

Beryl toca tierra en Carriacou

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos han avisado de que el huracán ha tocado tierra en la isla caribeña de Carriacou. Concretamente ha tocado tierra a las 17:10 horas, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos a través de X, antes Twitter.

Datos de las aeronaves 'caza huracanes' de la Reserva del Ejército del Aire estadounidense indican que las rachas de viento máximas sostenidas por 'Beryl' han aumentado a 240 kilómetros por hora.

El organismo había instado a los residentes de las Granadinas y de la isla de Carriacou a no abandonar sus refugios, ya que las rachas de viento aumentarán rápidamente con el paso de Beryl. "No se desplace mientras se desarrollan estas condiciones potencialmente mortales y no se aventure en el ojo de la tormenta", habían indicado.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) alertó de que "se prevé que se intensifique rápidamente" y que "traiga vientos potencialmente mortales y tormenta segura a las islas de Barlovento como un huracán mayor".

Desde que comenzó el pasado 1 de junio la temporada de huracanes en la cuenca atlántica, hasta ahora se ha formado la tormenta tropical Alberto y el huracán Beryl.

El pronóstico refleja que este año se podrán formar un total de entre 17 y 25 tormentas, es decir, con vientos máximos sostenidos por encima de los 62 kilómetros por hora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com