Las lluvias en Lanzarote dejan más de 300 incidencias por inundaciones en viviendas, locales y hoteles

Lanzarote, conocida como la Isla de los Volcanes por su belleza volcánica y su buen clima, se ha convertido en cuestión de horas en un lugar irreconocible. El Gobierno de Canarias declaró ayer el estado de emergencia debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias. La borrasca Olivier ha dejado hasta 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la isla, especialmente en los municipios de Arrecife y Costa Teguise, en el este de la isla, donde se han registrado cerca de 300 incidencias.

El suministro eléctrico se ha ido restableciendo poco a poco, aunque unas 3.000 personas se quedaron sin luz durante la jornada de ayer. Y aunque hoy ya luce el sol y tanto operarios como vecinos han comenzado las labores de limpieza en viviendas y calles, ayer se vivieron momentos de angustia, auténtico pánico.

Las imágenes de la borrasca muestran contenedores arrastrados por la corriente en calles y avenidas convertidas en auténticos barrancos. Los bomberos accedían con dificultad a un vehículo en medio de la vía, donde una persona había quedado atrapada. Muchos conductores se vieron obligados a detenerse, incapaces de avanzar. "Mira todos esos coches volcados. Menos mal que he podido salvar el mío, pero no deja de llover", comentaba un conductor.

La tromba de agua ha entrado en establecimientos, viviendas e incluso en zonas turísticas. En un hotel, la piscina ha quedado convertida en un barrizal y el agua llegaba a los tobillos de los turistas.

Los servicios de emergencia no han parado de trabajar desde ayer por la tarde. Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, explica que aún queda mucho trabajo por delante. "Hay muchas calles cerradas por el barro. Esto va a durar varios días. Muchos sótanos y garajes están afectados", señala.

Durante las peores horas de la tormenta, se vio a una vecina intentando salvar a su perro mientras cruzaba la calle con él en brazos. Otros vecinos salían como podían, incluso sobre colchonetas de playa, para evitar ser arrastrados por la corriente.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque —uno de los municipios más afectados—, asegura que "hay muchas viviendas inundadas. Los bomberos están ayudando a los vecinos a retirar muebles y enseres dañados". La alcaldesa insiste: "Nos quedan muchas semanas por delante. Hay mucho barro".

Aunque hoy intentan recuperar cierta normalidad, la recuperación llevará tiempo. En Lanzarote no se recuerda una situación similar desde hace muchos años. "Esto es una barbaridad. No he visto nada igual", afirma un vecino.

