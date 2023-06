Devastador tornado en Indiana: las viviendas salen por los aires

La zona más afectada es el condado de Johnson, al sur de Indianápolis. Gracias a los avisos de las autoridades, la mayoría de residentes pudo ponerse a buen resguardo ante la amenaza del tornado. "Cogí a mi pequeño gatito y corrí y justo cuando doblé la esquina detrás de la ventana, esa ventana explotó y una viga de madera de dos por cuatro salió volando por la ventana. Probablemente estuve a un paso de ser golpeado", señala uno de ellos.

Aún así se han reportado numerosos daños materiales. Todavía no ha habido una evaluación completa de los daños y las víctimas, pero los servicios de emergencia han confirmado que una persona ha muerto en el condado de Martin como resultado de la tormenta.

Larry Heydon, otro residente, se refugió con su esposa y su perro cuando escuchó que se acercaba la tormenta, pero la fuerza fue tal que rompió las ventanas. Lo describe como una experiencia aterradora: "Cuando sales, ves las casas a tu alrededor, ves el daño. No quieres mirar hacia arriba. Tienes miedo de mirar hacia arriba porque estás pensando 'oh no, qué le pasó a nuestra casa", ha dicho.

Los videos que se han difundido por las redes sociales dejan ver el tornado en toda su magnitud, completamente fuera de control, con muchos rayos en su interior. Ha ido avanzando con lentitud destruyendo todas las casas a su paso, y arrojando los restos varios kilómetros a la redonda, provocando explosiones de tanques de gas o electrónicos.

Temporada de tornados

Aunque pueden suceder en cualquier momento, los tornado son más frecuentes entre mayo y julio. Según el Departamento de Salud de Estados Unidos podría deberse al cambio climático. Aunque estas fechas aproximadas podrían llegar a alargarse porque los inviernos fríos se comienzan a acortar. Además esa zona de los Estados Unidos es donde más común es haya esta clase de fenómenos. Especialmente los Montes Apalaches y las Montañas Rocosas, atravesando estados como Nebraska, Dakota del Sur, Oklahoma, Texas y Kansas.

¿Qué hacer?

Esconderse en los niveles más bajos de las casas y de los edificios. También hay que alejarse de ventanas y tener suministros previstos previamente para pasar varias horas.