¿Cómo pudo afectar la vegetación en las inundaciones de la DANA? El científico del CSIC Fernando Valladares da la respuesta

El agua que dejaron las lluvias torrenciales de la DANA a su paso por la Comunidad Valenciana, arrastraron escombros, coches y también vegetación. En particular, la crecida de los ríos y los torrentes, han arrastrado toneladas de Aruno Donax, una planta más conocida por el termino "caña". Todas las cañas arrastradas por la corriente terminaban dificultando el paso de agua por ejemplo en puentes, lo cual propició el desbordamiento de los cauces.

Para conocer más sobre cómo pudo afectar el papel de la vegetación en las inundaciones de Valencia, Antena 3 Noticias ha hablado con un experto en la materia.

Opinión de los expertos

Fernando Valladares es científico del CSIC y profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos y ha dado respuesta a esta cuestión. "Se ha hablado mucho de limpiar los cauces, pero ¿limpiar de qué? yo creo que hay que limpiar, si es que hay que limpiar, un cauce es el de los escombros y restos que dejamos los humanos" porque está crecida del agua se ha llevado mucho más que vegetación.

Fernando también hace hincapié en que el mantenimiento de estos vegetales es clave para su conservación ante un problema de este tipo: "Hemos visto restos de árboles rotos, de cañas... esa vegetación no estaba en buen estado. No ha tenido el mantenimiento o el tiempo para alcanzar una naturalidad, una manera en la que se asienten bien los árboles o que las comunidades vegetales tengan capacidad de lidiar con una sequía o una inundación".

La velocidad del agua

Pero no solo el problema está en el tipo de vegetación que está en los cauces si no a la velocidad del agua cuando pasan por ellos. "Necesitamos que haya una zona de inundación natural, porque la hemos obligado a salir por unos sitios artificiales por donde coge más velocidad", explica Valladares. Velocidades muy elevadas, provocadas por cauces artificiales y sobre todo, velocidades para las que estas plantas no están preparadas.

Algunas especies vegetales están mejor adaptadas y en el caso particular de las cañas, estas se parten. "La Aruno Donax, es una especie exótica que se ha adaptado a nuestro medio, una especie sin uso y sin utilidad en la actualidad por eso ahora ya no hay nadie que la controle".

El ecosistema vegetal en estas ocasiones puede llegar a jugar un gran papel, siempre que cumpla con ciertos requisitos. "La vegetación cuando está fuertemente enraizada frena la velocidad del agua, cuando no es así esta vegetación incluso forma parte del problema", explica el experto y añade que acaban haciendo efecto presa. Se requiere un plan de reestructuración vegetal de los cauces para que la vegetación que haya sea favorable a frenar el caudal como los juncos, sauces y pequeños árboles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com