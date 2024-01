Los trabajadores de limpieza de Les Corts, al límite: "Solo tienes ganas de meterte en un baño y echarte a llorar"

Quedamos con Esperanza en la puerta de les Corts Valencianes "nosotros venimos todos los días y hacemos nuestra jornada de trabajo", nos explica. Lleva 20 años limpiando en el parlamento valenciano y nunca había pasado por una situación parecida a la actual. "Es más que nada la incertidumbre, ¿hasta cuándo voy a poder estirar lo que tengo'". Ella y otros 17 compañeros están al límite, llevan cuatro meses sin cobrar, "estamos en las últimas, hay gente que ya no puede más, gente con depresión, con ansiedad...", añade.

Junto a ella está María Martínez, la responsable del equipo, "esto nos ha pillado por sorpresa a todos, no puede estar pasando lo que está pasando". Se siente una afortunada porque aún tiene ahorros y todavía puede aguantar sin pedir ayuda "tenemos compañeras que están haciendo cola todos los jueves para pedir en Cáritas y en Cruz Roja". Asegura que los días pasan y ellos se sienten cada vez más frustrados, preocupados y enfadados, "ya no sé ni cómo definir esta situación, hay personas que han cogido la baja por depresión, por crisis de ansiedad... lo único que te apetece es meterte en un cuarto de baño y echarte a llorar" se lamenta María.

¿De dónde viene el problema?

Se cumplen ya cuatro meses desde que recibieron la última nómina y la empresa sigue sin dar la cara. Los problemas se remontan a principios de 2023, "estamos cobrando irregularmente desde enero del año pasado y, en concreto, sin cobrar un euro, desde septiembre" nos cuenta Juan Luján, el encargado del personal de limpieza del parlamento valenciano. La empresa responsable de los pagos, subcontratada por les Corts Valencianes, no da explicaciones. En todos estos meses no se ha puesto en contacto con la plantilla. Un equipo de Antena 3 Noticias ha intentado hablar con ellos varias veces y tampoco ha sido posible. Según Luján, la compañía atraviesa problemas económicos, "evidentemente, les han embargado y lo estamos pagando nosotros, no hay interlocutor, la empresa no está, no existe ya".

La solución podría llegar "en breve"

El parlamento valenciano está tratando de encontrar una solución al problema. En la última reunión con los trabajadores han intentado tranquilizarlos. "Hemos tenido una reunión con la mesa de las Cortes, con el letrado mayor y nos han dado una esperanza", nos explica Luján, "nos han dicho que creen que 'en breve' se va a solucionar". Los trabajadores respiran algo más aliviados esperando que de verdad se solucione el problema cuanto antes.