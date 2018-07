Rivera ve "preocupante" que los extremos se "toquen" por triunfo del 'no' en Grecia

Albert Rivera ha considerado "preocupante" que los extremos se "toquen" por la victoria del "no" en el referéndum celebrado en Grecia, en referencia a que tanto Le Pen como Podemos y Syriza estén celebrando el resultado de la consulta.

En declaraciones a TVE, Rivera ha dicho que ello evidencia que el "euroescepticismo está creciendo" y tras señalar que "algo se habrá hecho mal desde el eurogrupo en la negociación con Grecia", ha añadido que "algo estará pasando cuando eso se canaliza a través de populismos que celebran que la gente diga no al euro".

Por ello, Rivera ha considerado que es necesario "cambiar la política de la UE pero seguir trabajando por más unión" porque el objetivo es hacer una Europa "más fuerte y pensando más en los ciudadanos".

Preguntado por a quién favorece lo que pasa en Grecia, Rivera ha dicho que "Europa no se puede mirar en clave localista" y ha señalado que ese "es el error de Europa" porque "Alemania sólo piensa en Alemania, Rajoy cuando sale sólo piensa en el PP y Syriza sólo piensa en sus intereses".

"Europa no se puede mirar en clave localista"

Rivera ha dicho que le preocupa que Rajoy o Pablo Iglesias lleven lo ocurrido en Grecia a "un debate de extremos, cuando este tiene que ser lo contrario un debate de diálogo y de soluciones".

Primarias en Ciudadanos

A la cuestión sobre si no va en contra de lo que predica, la no celebración de primarias en Ciudadanos, al no ser necesario por haber logrado los avales suficientes para ser proclamado candidato, Rivera ha dicho que "le hace gracia que los que no celebran primarias como el PP, hace este tipo de discurso hablando de los demás".

En este sentido, ha dicho que todos los partidos democráticos deberían hacer primarias y ha criticado que "Rajoy se autonombre candidato", lo que ha calificado de "atraso" en pleno siglo XXI.

Pactos de la Moncloa

Rivera ha apuntado que vamos a una "nueva era política", con cuatro partidos, y Ciudadanos propone poner encima de la mesa ese debate e intentar conseguirlo, y ha recordado que "también dijeron en su día al presidente Suárez que era muy difícil" poner de acuerdo al Partido Comunista y Alianza Popular, o a los sindicatos con la patronal, "y se consiguió".

Ha asegurado que cree que puede, junto a su equipo, poner su "granito de arena para que en vez de bandos y enemigos seamos compatriotas" porque "quede como quede el mapa nos va a tocar dialogar porque nadie va a tener mayoría absoluta".

Rivera se ofrece para ese papel de "reforma profunda" pero también de "consenso" en los temas importantes de España porque Ciudadanos tiene que "encabezar el cambio desde la centralidad". Preguntado por a quién preferiría para gobernar, si al PSOE o al PP, ha dicho que lo que quiere es ganar para poder cambiar las cosas porque si no "estos partidos sólo a regañadientes van a cambiar alguna cosa".