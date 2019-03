Rajoy dice que "vienen por delante buenos momentos" y que "vamos en la buena dirección"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que "vienen por delante buenos momentos aquí y en el conjunto de la UE", que registrará al menos tres años de crecimiento económico positivo, gracias a que "se empiezan a disipar algunos condicionamientos políticos que podrían existir", y ha indicado que lo que más le preocuparía sería un retroceso en las reformas ya aprobadas.

Durante su intervención en la clausura de la Asamblea Anual de Socios del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Rajoy ha destacado que los 28 países de la UE vayan a registrar crecimientos del PIB en el próximo trienio, un dato que "debe animar" para "seguir trabajando".

"Vamos en la buena dirección, la clave es que no nos equivoquemos", ha enfatizado Rajoy, quien ha indicado que el Gobierno continúa trabajando en la negociación con los grupos parlamentarios para poder aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), tras haber superado la votación de enmiendas a la totalidad.

En este sentido, ha defendido que "aprobarlos es un ejercicio de responsabilidad por parte de todos", por lo que ha marcado la necesidad de centrarse "en culminar su aprobación, para lo cual no basta con 175" votos. "Sin duda, estamos ante un asunto muy importante. Será muy instructivo conocer las razones y los argumentos por los cuales algunos no querrán colaboran en la aprobación, a mí no se me alcanza ninguno", ha apostillado.

Rajoy ha recordado que el Gobierno ha elevado la previsión de crecimiento del 2,5% al 2,7% para este año, y ha recalcado que si no se revierten las reformas y se persevera en la consolidación fiscal, en el medio plazo los resultados "serán buenos".

En concreto, ha apuntado que la economía crecerá a una media del 2,5% hasta 2020, con 500.000 empleos más cada año y con una posición "próxima de equilibrio presupuestario" en 2020, tras salir del procedimiento de déficit excesivo ya en 2018.