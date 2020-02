Las agrupaciones agrícolas ASAJA, UGAL-UPA, COAG y UCCL han organizado una doble manifestación en la provincia de León y otra en Cantabria con el objetivo de apoyar las tractoradas que se desarrollan en estas provincias, continuando con las desarrolladas en otras comunidades.

León

En el caso de la capital leonesa se espera la participación de 500 tractores que han sido convocados en el aparcamiento del Estadio Reino de León, desde donde saldrán a las 11.00 con rumbo a la sede de la Subdelegación del Gobierno y con final en el aparcamiento de la Junta de Castilla y León. Las organizaciones agrarias han reclamado el apoyo de la sociedad para repetir lo vivido en 1976 cuando salieron 15.000 tractores a la calle en un momento en el que existían 74.000 agricultores en una provincia que ahora "no llega a los 6.000 en activo". Además, han pedido a los agricultores que no puedan desplazarse ni a León ni a Ponferrada, durante esas jornadas "no vayan al campo" ya que, a su juicio daría "una mala imagen del sector". En el caso de Ponferrada, han convocado a los agricultores en el aparcamiento del Estadio El Toralín desde donde saldrán a las 11.30 y recorrerán la plaza Julio Lazúrtegui, plaza Luis del Olmo, Museo del Ferrocarril y Libertad, hasta regresar al punto de inicio.

Cantabria

Más de 2.000 agricultores y ganaderos y 200 tractores recorrerán las calles de Santander. La Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (Ugam-Coag), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) son los convocantes de esta manifestación, a la que también acudirán delegaciones de otros puntos de la cornisa cantábrica.

Los manifestantes llegarán a la capital por varias vías: la N-611, la N-634, la CA-141, la CA-142 y la S-10. La movilización comenzará a las 11.30 horas desde en el entorno del edificio de Ministerios, en la calle Vargas, y está previsto que concluya sobre las 13.00 horas en la Delegación del Gobierno en Cantabria, donde los representantes se reunirán con la delegada, Ainoa Quiñones.

Las peticiones

Las asociaciones agrarias han redactado un decálogo de reivindicaciones para la provincia de León, que van de los precios justos para los productos del campo, al impulso a las infraestructuras agrarias, a los nuevos regadíos y la modernización de los regadíos. También han exigido una PAC que mantenga el presupuesto actual y se dirija de manera prioritaria al agricultor y al ganadero y defender el papel del agricultor y el ganadero como productor de alimentos de calidad. Del mismo modo, medidas eficaces para el relevo generacional con la incorporación de jóvenes, que eviten los daños de la fauna salvaje y medidas contra la lucha de plagas y un sistema eficaz de seguros agrarios y ganaderos. Por último, han abogado por servicios públicos de calidad en los pueblos, la eliminación de la burocracia inútil en la gestión de las explotaciones y una fiscalidad justa con el mantenimiento de los módulos fiscales y la revisión al alza en el IVA compensatorio.