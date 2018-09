El PP cree que el Gobierno pretende sortear al Senado y subir los impuestos

El Pleno en el Congreso ha comenzado este martes con la propuesta del Grupo Socialista de modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. En su propuesta, la intención es que el bloqueo ocasional por parte del Senado no llegue a darse y puedan así aprobarse los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

Ante esta propuesta de modificación, el Gobierno cuenta con el apoyo del Grupo Mixto y del Unidos Podemos, que cree que "la derecha" quiere entorpecer la aprobación de los presupuestos.

Sin embargo, esta propuesta cuenta con los votos en contra de PP y Ciudadanos. La formación naranja ha dicho que, como no tienen la mayoría suficiente, la única manera que han encontrado es "cambiar las normas". Les echan en cara no haber hecho ninguna reforma en 100 días y se dirige al Gobierno diciendo que "la estabilidad presupuestaria es lo que nos permite ser europeos". Por eso, les pide que "no lo dinamiten" y centren su "ambición" en reducir el gasto público y en alternativas para conseguir una bajada de impuestos y cumplir con el déficit.

El Partido Popular por su parte, considera que el Gobierno pretende sortear al Senado y que la medidas presentadas "esconden subidas de impuestos".

Coalición Canaria ha echado en cara al Gobierno la financiación de Comunidades.