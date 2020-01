Continúa la polémica por el plus de 500 euros a los funcionarios de Algeciras por no faltar al trabajo

Los funcionarios de la localidad gaditana de Algeciras comenzarán a cobrar 500 euros más si faltan menos de diez días al trabajo en un año. Un juzgado ha desestimado un recurso contra la decisión de premiar a los funcionarios que falten menos.

El Ayuntamiento de Algeciras asegura que el 'plus' está dando buenos resultados y que a cambio el trabajador solo renuncia a persmios por convivencia. "No estamos hablando de la 'picaresca', estamos hablando de que si se puede hacer una mudanza un sábado o un dominog, no hacerla un martes", pero CGT ha anunciado que recurrirá.

Uno de los miembros del sindicato señala que "los funcioanrios se merecen un respeto porque miles de ellos asisten a su puesto de trabajo y no necesitan ningún tipo de regalito".