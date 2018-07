El Congreso rechaza crear un fondo de 800 millones de euros contra la pobreza infantil

Durante el debate, la proposición no de ley de ERC ha sido rechazada por el PP, PSOE y Ciudadanos, mientras que ha recibido el apoyo de Podemos, PNV y Democracia y Libertad. El portavoz de ERC, Joan Baptista Oloriz, ha defendido la necesidad de aprobar esta partida por la urgencia de apoyar a los ayuntamientos y las comunidades autónomas en la asistencia a los menores vulnerables.

"La propuesta es factible y no pone en peligro el presupuesto ni pretende ir más allá de una acción de emergencia que me han pedido muchos ayuntamientos y que si no se refuerza este verano tendrán problemas", ha asegurado el parlamentario de ERC.

Además, en la iniciativa este grupo pedía mantener esa cantidad, como mínimo, en los sucesivos presupuestos generales del Estado y garantizar que las Comunidades Autónomas puedan realizar políticas propias para la erradicación de la pobreza. El Grupo Socialista y Ciudadanos han estimado que la propuesta es un solución transitoria y parcial, por lo que ambos han coincidido en abordar medidas más globales para luchar contra la pobreza infantil.

La diputada socialista, Lidia Guinart, ha planteado la urgencia de aprobar un plan estratégico de infancia y adolescencia y dotarle de recursos suficientes, además de establecer un sistema de rentas mínimas para las familias sin recursos. Desde el PP, la diputada María Jesús Bonilla ha defendido "las reformas de amplio calado social" realizadas por el Gobierno en favor de las familias con pocos ingresos y para frenar el impacto de la crisis y ha reiterado la prioridad de seguir combatiendo estas medidas.