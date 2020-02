Centenares de agricultores cortan la A-5 a la altura de Navalmoral de la Mata (Cáceres)

Centenares de agricultores han tenido cortada la autovía A-5 a la altura de la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata durante más de una hora. Ahora el tráfico se mueve algo aunque el atasco creado ha sido tan grande que la retención es kilométrica.

Los agricultores quieren llamar la atención sobre la "situación crítica" del campo extremeño y exigen precios justos. El corte de la vía se ha llevado a cabo con ramas de tabaco, lo que ha provocado que multitud de coches y camiones que circulaban por esa vía se hayan visto retenidos.

Las organizaciones Asaja Extremadura, UPA-UCE Extremadura, APAG Extremadura Asaja y COAG convocan esta movilización para reclamar precios justos, que se desarrolla simultáneamente en doce puntos de la región, autorizados por la Delegación del Gobierno para su corte el tráfico y que comenzaba pasadas las 11:30 horas de la mañana.

El presidente de Asaja Extremadura, Angel García Blanco, ha cifrado en unas 4.000 personas las asistentes a la protesta en Navalmoral, y ha incidido en que los agricultores y ganaderos van a llegar en sus reivindicaciones "con la fuerza de la razón" hasta que las autoridades "escuchen y entiendan que "sin agricultura este país no come, y si este país no come Extremadura se muere y España también".