Rafa Nadal, amonestado por retrasarse en el vestuario... ¡4 segundos!

Rafa Nadal ha sumado su segunda victoria en Brisbane ante un Jason Kubler que no tuvo opciones. El juez del partido le amonestó con un 'warning' -una advertencia previa la sanción de un punto- por tardar más de cinco minutos en salir del vestuario con el partido ya en juego.

Y es que, con el reglamento en la mano, un tenista puede acudir una única vez al vestuario y solo durante tres minutos, a no ser que se cambie la equipación; en ese caso puede demorarse cinco minutos. Esto es lo que hizo Nadal, quien no paraba de sudar debido a la humedad australiana, cercana al 80%.

Así, al término del primer set de su partido de octavos de Brisbane ante Jason Kubler, el manacorense pidió ir a los vestuarios para reemplazar su indumentaria por otra nueva. Cuando volvió a la pista habían pasado cuatro segundos de los cinco minutos reglamentarios y el juez de silla no tuvo más remedido que señalizarle una amonestación.

'Me lo he tenido que cambiar todo'

Nadal, que en un primer momento se indignó con el juez, se lo tomó con humor al término del partido: "Brisbane es muy húmedo y me lo he tenido que cambiar todo. Y eso requiere un tiempo. Yo escuchaba lo que me quedaba, a través del chico que estaba conmigo, pero no sé si cuando le avisaban no era el tiempo correcto. Al salir a la pista, pensaba que estaba todo bien. Yo sé que soy lento e intentaré mejorar eso en 2024", dijo entre risas.