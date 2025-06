El gran gesto deportivo de Carlos Alcaraz ante Ben Shelton: "Me habría sentido culpable..."

Carlos Alcaraz y Ben Shelton regalaron al mundo del tenis un auténtico partidazo en la cuarta ronda de Roland Garros, un partido que se acabó llevando el español (7-6(8), 6-3, 4-6 y 6-4) tras una batalla de tres horas y 19 minutos. El nivel de juego que ofrecieron ambos tenistas sobre la Philippe-Chatrier fue simplemente espectacular, con golpes de todas las facturas, dejada tremendas y un repertorio de puntos para llenar varios vídeos de highlights. Y, por encima del espectáculo que ofrecieron sobre la tierra batida de la central del grand slam parisino, destacó la deportividad que imperó entre el español y el estadounidense.

En mitad de la pelea deportiva que mantuvieron, destacó un gesto de Carlos Alcaraz en el primer juego del segundo set, con 30-30 y servicio del murciano. Carlitos subió a la red y tras una volea de derecha, Shelton le lanzó un passing cruzado a la zona del revés que Alcaraz logró meter en pista pero soltando la raqueta al tratar de llegar a esa pelota. Nadie en la pista dudo de que el punto pertenecía al español, pero el propio Alcaraz, tras ganar el punto, se dirigió al juez de silla para decirle que su resto no había sido legal y que había soltado la raqueta de su mano justo antes de golpear la pelota. El juez de silla, ante el asombro de todos los espectadores y del propio Ben Shelton, rectificó la decisión y le dio el punto al estadounidense.

Alcaraz: "Hay que mostrar valores, el deporte es también el juego limpio"

Carlos Alcaraz fue preguntado por ese momento tras su victoria ante Shelton y fue muy claro al señalar que "el deporte es también el juego limpio. Quiero ganar partidos con justicia"

"Ha sido una pena porque era el 'hot shot' del día... Pero me habría sentido culpable si no hubiera dicho nada, sabiendo que he ganado un punto de forma ilegal. Hay que mostrar valores, el deporte es también el juego limpio. Siempre quiero jugar partidos que sean justos, a mí me hubiera gustado que lo hubiera hecho si hubiera sido al contrario", señaló el murciano.

Elogios a Alcaraz tras su gesto ante Shelton: "Una bendición para el tenis"

El mundo del tenis alucinó con un gesto que rara vez se ve a este nivel y, no lo olvidemos, cuando el juego iba 30-30, lo que supuso que Ben Shelton pasase a tener una bola de break a su favor.

"Carlos Alcaraz es una bendición para el tenis. Él mismo le dijo al árbitro que había dejado caer la raqueta antes de que tocara la pelota. Punto para Shelton", señaló la cuenta de Tennis Temple.

Las redes sociales de Roland Garros también se hicieron eco del increíble gesto deportivo de Carlos Alcaraz, subrayando la "tremenda clase" del español para admitir que ese punto era para Shelton.

"Demasiada clase de Carlitos, que le cedió el punto a Ben Shelton tras decirle al juez de silla que no tenía la raqueta en la mano cuando hizo contacto con la pelota", apuntaba la cuenta de Roland Garros junto a un emoji de un aplauso.

