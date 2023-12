El recado de Hamilton a Aston Martin: "Intentaron copiar un coche y luego no era lo mismo"

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, ha cerrado otra temporada sin victorias, la segunda consecutiva. Su último triunfo data del 5 de diciembre de 2021, mucho tiempo sin ganar un gran premio para un piloto como el inglés. Esta temporada ha logrado ser tercero, por detrás de Verstappen y Checo Pérez, pero el heptacampeón del mundo sabe que tienen mucho trabajo por delante.

Hamilton realizó un análisis de la última temporada y criticó la estrategia que a su juicio siguió Aston Martin, la de copiar el monoplaza de Red Bull. Para el británico, esa fue la razón que explica los altibajos de la escudería de Fernando Alonso a lo largo de 2023.

"La cuestión es que, con el calendario y los recursos limitados, no se puede tirar todo por la borda y empezar de cero. No puedes simplemente copiar un coche y empezar de nuevo. Mira a Aston Martin. Intentaron copiar un coche y luego no era lo mismo. No es tan fácil. Tienes que intentar tomar las piezas buenas y añadir otras mediante pruebas y errores", indicó Hamilton en declaraciones que publica Motorsport Total.

El piloto inglés apunta que Mercedes tiene mucho trabajo por delante y reconoce que el W14 no ha logrado ser competitivo.

"Yo también tuve años difíciles cuando era más joven. El coche de 2009 era terrible. Las temporadas 2010 y 2011 tampoco fueron buenas. Este es el periodo más largo que he estado sin ganar, pero si piensas en las victorias, esos años fueron mucho peores", admite Hamilton.

"Tenemos que poner constantemente más potencia en el coche semana tras semana. Tenemos objetivos más altos que nunca porque tenemos que recuperar una brecha enorme. Eso lo hace realmente complicado", augura el británico.