Porche y Red Bull rompen las negociaciones para formar equipo en la Fórmula 1

Red Bull y Porche no formarán un equipo conjunto de Fórmula, según han comunicado ambas compañías en un comunicado. La decisión se ha dado a conocer justo antes de que comenzaran los entrenamientos libres en el GP de Italia que se celebra este fin de semana en Monza.

Las previsiones estimaban que podría ser en 2026 cuando se produjera esa unión y ahora Porche busca nuevas alternativas sin confirmar si la decisión supone el adiós definitivo a entrar en el Gran Circo en los próximos años. Las negociaciones entre Red Bull y Porche se han producido durante los últimos meses, pero no han dado frutos.

"Las dos compañías ahora han llegado a la conclusión conjunta de que estas conversaciones ya no continuarán. La premisa siempre fue que una asociación se basaría en igualdad de condiciones, lo que incluiría no solo una asociación de motores sino también al equipo. Esto no se pudo lograr. Con los cambios de reglamento ya claros, el Campeonato sigue siendo un entorno atractivo para Porsche, que seguiremos monitorizando", explica el comunicado de Porche.

En Red Bull no gustaba que Porche pudiera hacerse cargo del 50% de la estructura del equipo y que, por este motivo, se convirtiesen en copropietarios. Lo que Porche pretendía era no quedarse simplemente con el papel de motorista, como han acordado otros equipos. Este es el caso de Audi, que sí que entrará en 2026 en la Fórmula 1 como motorista y anunciará a finales de año a qué equipo se alineará.

Además, esta decisión se ve influenciada también por la nueva normativa de virar hacia motores más sostenibles. En el caso de Porche, la firma mantiene el objetivo de participar en la Fórmula 1, ya que para ellos "sigue siendo un entorno atractivo" que "seguirá monitoreando".