Ferrari muestra por primera vez el sonido del motor del SF-24 en Maranello

A una semana de que Ferrari presente el SF-24, el nuevo monoplaza de Carlos Sainz y Charles Leclerc para el próximo Mundial de Fórmula 1, la escudería italiana ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se puede escuchar por primera vez cómo suena el nuevo motor del SF-24.

"¡El SF-24 se enciende por primera vez!", indicaba Ferrari en su cuenta de X (antiguo Twitter) junto al vídeo en cuestión.

Hay que recordar que el SF-24 se presentará de forma oficial el próximo martes 13 de febrero, justo un día después de la presentación oficial del nuevo Aston Martin.

La próxima semana se prevé muy intensa con las presentaciones de las principales escudería del Mundial. Aston Martin, como ya se ha señalado, presentará su nuevo monoplaza el lunes 12 de febrero. El martes 13 será el turno de Ferrari; mientras que McLaren y Mercedes mostrarán sus nuevos monoplazas el miércoles 14 de febrero. Por último, el jueves 15 de febrero Red Bull presentará el nuevo monoplaza de Max Verstappen y Checo Pérez.

Carlos Sainz, quien se ha mostrado confiado de cara a su última temporada con Ferrari, valoró la llegada de Lewis Hamilton a la escudería italiana en 2025.

"No, no estoy decepcionado. Viendo a Ferrari desde dentro ya sabía algunas cosas y me preparé con el equipo para cambios para el futuro. Sin embargo, no quiero pensar en otra cosa que no sea dar el máximo en la temporada que me queda con Ferrari. Estoy tranquilo, sabemos que tenemos ante nosotros una temporada muy importante. Éste será mi último año en Ferrari, con lo que quiero hacerlo lo mejor posible: también me estoy entrenando con los karts para dar el máximo cuando esté en pista", aseguró Carlos Sainz en una entrevista a Sky Sports.

