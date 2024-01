Fernando Alonso: "El equipo tiene hambre de victoria, está motivado y hay entusiasmo"

Fernando Alonso ha lanzado un mensaje optimista de cara al próximo Mundial de Fórmula 1 y ha reconocido que en Aston Martin hay "hambre de victorias" y que él siente "una energía buena, una energía de seguir mejorando con el equipo".

"Creo que el 2024 va a ser un buen año. Nunca se puede prometer resultado, pero sí que siento una energía buena, una energía de seguir mejorando con el equipo, con Aston Martin. La F1 está subiendo cada año en popularidad, tenemos más y más jóvenes que siguen el deporte, los circuitos se llenan, calendario récord, países que quieren sumarse la F1... La F1 está en la cresta de la ola. No quiero verlo desde el sofá", asegura el ovetense en el documental 'Fernando. Revelado' de DAZN.

"No sé si en 2024 mantendré mi sonrisa de 2023. Necesitas siempre unos resultados. Pero lo que sí tengo claro es que el equipo está motivado, tiene hambre de victorias. Es joven, hay entusiasmo y otra actitud para las carreras. Y esta fuerza de Aston Martin, pues seguramente me ayude a mí también, como piloto y como persona, a mantener más positivo durante el 2024. Así que ojalá la sonrisa se mantenga", sostiene el asturiano.

"El 2023 ha sido una especie de reivindicación"

"Mi vuelta a la F1 creía que era un buen momento a nivel de pilotaje, porque me sentía desaprovechado estando en casa. Quería estar en la F1. El 2023 ha sido una especie de reivindicación y el 2024 o 2025 sí que me veo con fuerzas, ganas, energía y optimismo. Luego los resultados siempre dependen un poco de ti y tus rivales", subraya Fernando Alonso.

Sobre la rivalidad con Lewis Hamilton, el asturiano señaló que esta ahora es diferente, aunque no cree que sean "amigos en el futuro".

"No compartimos muchas cosas, pero en 2007 la rivalidad llegó a un escalón superior. Empezamos a notar esa tensión y esa fricción. Llegas a la reunión del equipo, y ves cómo tiene quejas para corregir y mejorar lo suyo, no lo de los dos, y así lograr ese extra de ventaja", relató.

"Hubo muchas cosas que rompieron la armonía. Éramos jóvenes e inmaduros, yo el primero, pero además teníamos un jefe que no supo controlar la situación. Va a quedar bajo llave lo que pasó, he borrado muchas cosas", indica Alonso.

El palo de Alonso a Ron Dennis por 2007: "Con Flavio Briatore esto no hubiese pasado"

El bicampeón del mundo de F1 cree que Ron Dennis no supo gestionar aquella convivencia en McLaren en 2007.

"Teníamos un jefe que no supo controlar la situación. Yo creo que con Flavio Briatore esto no hubiese pasado o con Lawrence Stroll... Hay cierto personajes en la Fórmula 1 que se hacer respetar y otros con los que los pilotos tienen el control de la situación. En ese McLaren de 2007 los pilotos teníamos demasiado control y nadie nos daba un aviso serio", reconoce Fernando Alonso.