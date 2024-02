Carlos Sainz y su futuro: "Las cosas han cambiado, probablemente sea un proceso más largo"

Carlos Sainz vivió este martes en Maranello su última presentación de un monoplaza como piloto de Ferrari. Junto a Carles Leclerc, el madrileño estuvo en primera persona en la presentación del SF-24, el último coche de la escudería italiana que pilotará antes de su salida a final de año y la llegada de Hamilton.

El ganador de dos grandes premios con Ferrari sabe que debe buscar equipo de cara a 2025, pero su intención de dejar su futuro resuelto antes de la primera carrera del Mundial el próximo 2 de marzo en el Gran Premio de Bahréin ha cambiado, como él mismo ha reconocido este martes a los medios.

"Dije que quería tener mi futuro resuelto antes de la primera carrera, pero ahora las cosas y el escenario han cambiado bastante. Probablemente sea un proceso más largo, tengo por delante los tres o cuatro años más importantes de mi carrera y quiero asegurarme de que estoy en el sitio correcto y en el momento correcto. Que escojo mi próximo destino de forma adecuada. Me tomaré mi tiempo para pensarlo, ver todas las opciones, escuchar a todos y darme tiempo suficiente e información para tomar la decisión", explicó Sainz al diario 'AS'.

"Antes de nada quiero destacar los muchos mensajes de apoyo en estas últimas semanas y quiero agradecerlo. Me he sentido y me siento un privilegiado de llevar tres y ahora cuatro años en Ferrari, ahora puedes ir a cualquier equipo, he hecho podios y victorias, así que soy positivo", indicó el piloto madrileño respecto a su futuro en la Fórmula 1.

"El coche del año pasado no era suficiente..."

Carlos Sainz aseguró que el objetivo con el SF-24 es volver a luchar por el Mundial, algo que era imposible con el coche de 2023.

"El coche del año pasado no era suficiente para luchar por un Mundial y el objetivo de este año es volver a tener opciones de luchar por el Mundial y plantarle cara a Red Bull", afirmó Sainz.

"Cuando vi el 'SF-24' por primera vez quise subirme a él y arrancar el motor... No veo la hora de pilotarlo en pista para comprobar, tal y como muestra el simulador que es el paso adelante que todos deseamos", apuntó Sainz en declaraciones facilitadas por Ferrari.

"El objetivo es tener un coche más manejable y por tanto con un ritmo de carrera constante, que son los requisitos básicos para poder luchar por la victoria", puntualizó el madrileño.

"Los pilotos hicimos todo lo posible para dar la información precisa a los técnicos y estoy seguro de que los ingenieros que trabajan en Maranello habrán cumplido con nuestras necesidades", aclaró Carlos Sainz.

Sainz, sobre el fichaje de Hamilton: "He tenido tiempo de digerirlo..."

El ganador del GP de Singapur 2023 y del GP de Silverstone 2022 también habló sobre el bombazo que ha supuesto el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari a partir de 2025.

"Fue una sorpresa para todos, todos y por mi parte aunque lo supiera antes, así que he tenido tiempo de digerirlo y trabajar bien en 2024. Va a ser un largo proceso y quiero ahora tomarme tu tiempo de escuchar todas las opciones, toda la información posible y tomar la decisión. Ahora mi mente está en Bahréin y hacer el mejor año posible", admite Sainz.

"No ser piloto de Ferrari en 2025 no quiere decir que no queramos ser campeones este año o ganar carreras. Me puedo centrar más en el presente, carrera a carrera, y menos en el desarrollo y en el futuro. Espero que no sea mi última oportunidad para ir a por un título con tantas opciones para 2025, me aseguraré de que voy a por la más interesante. Es un año importante para mí, todavía voy de rojo y tengo una oportunidad más, quiero ser campeón del mundo en Ferrari. Pero mi objetivo es ser campeón del mundo, en general, y me siento preparado para lo que venga", concluyo el madrileño.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com